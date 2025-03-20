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Их деятельность была непрозрачной – премьер Грузии об аресте счетов фондов
Их деятельность была непрозрачной – премьер Грузии об аресте счетов фондов
Sputnik Грузия
Прокуратура Грузии сообщила об аресте счетов пяти организаций, через которые, по данным следствия, собирались средства для организации незаконной деятельности... 20.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-20T19:41+0400
2025-03-20T20:51+0400
грузия
новости
происшествия
ираклий кобахидзе
оппозиция
акции протеста
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Деятельность организаций, помогавших выплачивать штрафы нарушителям закона в ходе акций протеста, была совершенно непрозрачной, и прерогатива прокуратуры выявить, были ли признаки преступления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Прокуратура Грузии 17 марта сообщила об аресте счетов пяти организаций, через которые, по данным следствия, собирались и передавались средства для организации незаконной деятельности во время протестов. По данным следствия, фонды предоставляли материальную помощь правонарушителям и их семьям, а также оплачивали штрафы. Общая сумма средств составила более 2 миллионов лари с декабря 2024 года. Именно следствие может изъять детальную информацию о средствах, и общество увидит, на что на самом деле были потрачены конкретные средства, увидит цель, и все увидят, есть ли признаки преступления, отметил премьер. По словам премьера, прокуратура сделает то, что им пришлось скрывать. "Посмотрим, может быть, удастся выявить признаки преступления, может быть – нет. Прокуратура это установит. Это не наша прерогатива, ни моя, ни любого другого гражданина. Это прерогатива прокуратуры, и все должны дождаться окончания расследования", – подчеркнул Кобахидзе. Детали следствия Прокуратура Грузии на основании решения суда 17 марта 2025 года наложило арест на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House. По данным прокуратуры, банковские счета указанных юридических лиц, которые используются для финансирования незаконной деятельности, были открыты недавно и с декабря 2024 года по настоящее время с них было потрачено более 2 миллионов лари. В частности, из указанных фондов прием и выдача денег производились для следующих целей, которые в том числе были прямо указаны в транзакциях: "для необходимого оснащения акции", "на то, что нужно для борьбы", "приобретение инвентаря для акций", "на приобретение пиротехники", "приобретение противогазов для детей на передовой" и др. Как отметили в прокуратуре, указанные суммы предназначались для финансирования насильственных группировок, которые во время нападения на сотрудников правоохранительных органов находились на т. н. "передовой линии" и осуществляли насильственные действия, в результате которых десятки сотрудников правоохранительных органов, а также протестующие получили повреждения различной степени тяжести. Как пояснили в прокуратуре, банковские счета и находящиеся на них денежные средства указанных фондов были арестованы, принимая во внимание те обстоятельства, что т. н. "фонды" использовали основную часть собранных средств "для финансового обеспечения лиц, обвиняемых в организации группового насилия и участии в нем, и членов их семей, и тем самым, помимо финансирования насильственных действий, они создают основания для поощрения лиц к вовлечению незаконных действий с целью получения материальных выгод". В Грузии наложили арест на счет фонда, помогающего участникам акций протестов &gt;&gt;Следствие установило, что с 28 ноября 2024 года и по сей день акции протеста перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране, так называемые "марши", и некоторые другие мероприятия, за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом. По информации прокуратуры, это все проявилось в том числе в повреждении здания парламента на проспекте Руставели и другого частного имущества, в использовании предметов или веществ, опасных для жизни и здоровья людей, нападении и оказании насильственного сопротивления сотрудникам полиции, а также в других немирных действиях. В результате насильственных действий пострадали 55 человек, большинство из которых – сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в результате пожара были повреждены административные здания и выведена из строя спецтехника. В связи с этим были детально изучены банковские операции тех юридических и физических лиц, в отношении которых возникло обоснованное предположение, что в связи с продолжающимися акциями протеста они осуществляли материальную поддержку различных незаконных, а в отдельных случаях и преступных действий. По данным следствия, во многих случаях сбор и передача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности осуществляется через т. н. "фонды". В прокуратуре подчеркнули, что указанные организации напрямую направляли средства на финансирование противоправной деятельности, призывали общественность к неповиновению и совершению других противоправных действий. Организационная и финансовая деятельность конкретных фондов направлена на обеспечение материальной помощи правонарушителям и членам их семей. Следствие по делу продолжается, и прокуратура обещала периодически предоставлять общественности информацию о ее ходе. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, ираклий кобахидзе, оппозиция, акции протеста
грузия, новости, происшествия, ираклий кобахидзе, оппозиция, акции протеста

Их деятельность была непрозрачной – премьер Грузии об аресте счетов фондов

19:41 20.03.2025 (обновлено: 20:51 20.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerПалаточный городок оппозиции у здания Тбилисского госуниверситета. Акции протеста после выборов
Палаточный городок оппозиции у здания Тбилисского госуниверситета. Акции протеста после выборов - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Прокуратура Грузии сообщила об аресте счетов пяти организаций, через которые, по данным следствия, собирались средства для организации незаконной деятельности во время протестов
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Деятельность организаций, помогавших выплачивать штрафы нарушителям закона в ходе акций протеста, была совершенно непрозрачной, и прерогатива прокуратуры выявить, были ли признаки преступления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Прокуратура Грузии 17 марта сообщила об аресте счетов пяти организаций, через которые, по данным следствия, собирались и передавались средства для организации незаконной деятельности во время протестов. По данным следствия, фонды предоставляли материальную помощь правонарушителям и их семьям, а также оплачивали штрафы. Общая сумма средств составила более 2 миллионов лари с декабря 2024 года.

"Как деятельность НПО непрозрачна, так и деятельность этих фондов была совершенно непрозрачной. Если они занимались такой благотворительностью, конечно, все знают, чем они занимались, то почему они не обнародовали хотя бы свои расходы?" – заявил Кобахидзе.

Именно следствие может изъять детальную информацию о средствах, и общество увидит, на что на самом деле были потрачены конкретные средства, увидит цель, и все увидят, есть ли признаки преступления, отметил премьер.

"Это не моя прерогатива, прокуратура может установить, есть ли признаки преступления в деятельности того или иного фонда, поэтому пусть ни руководители фондов и ни другие лица не будут опережать события", – заявил Кобахидзе.

По словам премьера, прокуратура сделает то, что им пришлось скрывать.
"Посмотрим, может быть, удастся выявить признаки преступления, может быть – нет. Прокуратура это установит. Это не наша прерогатива, ни моя, ни любого другого гражданина. Это прерогатива прокуратуры, и все должны дождаться окончания расследования", – подчеркнул Кобахидзе.

Детали следствия

Прокуратура Грузии на основании решения суда 17 марта 2025 года наложило арест на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House.
По данным прокуратуры, банковские счета указанных юридических лиц, которые используются для финансирования незаконной деятельности, были открыты недавно и с декабря 2024 года по настоящее время с них было потрачено более 2 миллионов лари.
Т. н. "фонды" направляли основную часть полученных финансовых ресурсов на поощрение лиц, совершающих противоправные и преступные действия, а также на приобретение инвентаря и средств, необходимых для совершения этих преступлений, отметили в прокуратуре.
В частности, из указанных фондов прием и выдача денег производились для следующих целей, которые в том числе были прямо указаны в транзакциях: "для необходимого оснащения акции", "на то, что нужно для борьбы", "приобретение инвентаря для акций", "на приобретение пиротехники", "приобретение противогазов для детей на передовой" и др.
Как отметили в прокуратуре, указанные суммы предназначались для финансирования насильственных группировок, которые во время нападения на сотрудников правоохранительных органов находились на т. н. "передовой линии" и осуществляли насильственные действия, в результате которых десятки сотрудников правоохранительных органов, а также протестующие получили повреждения различной степени тяжести.
Как пояснили в прокуратуре, банковские счета и находящиеся на них денежные средства указанных фондов были арестованы, принимая во внимание те обстоятельства, что т. н. "фонды" использовали основную часть собранных средств "для финансового обеспечения лиц, обвиняемых в организации группового насилия и участии в нем, и членов их семей, и тем самым, помимо финансирования насильственных действий, они создают основания для поощрения лиц к вовлечению незаконных действий с целью получения материальных выгод".
В Грузии наложили арест на счет фонда, помогающего участникам акций протестов >>
Следствие установило, что с 28 ноября 2024 года и по сей день акции протеста перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране, так называемые "марши", и некоторые другие мероприятия, за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом.
По информации прокуратуры, это все проявилось в том числе в повреждении здания парламента на проспекте Руставели и другого частного имущества, в использовании предметов или веществ, опасных для жизни и здоровья людей, нападении и оказании насильственного сопротивления сотрудникам полиции, а также в других немирных действиях.
В результате насильственных действий пострадали 55 человек, большинство из которых – сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в результате пожара были повреждены административные здания и выведена из строя спецтехника.
"Параллельно с вышеупомянутыми противоправными действиями в общественных пространствах распространялась информация, согласно которой отдельные физические и юридические лица мобилизовывали денежные средства, значительная часть которых шла на нужды лиц, причастных к противоправным действиям", – отметили в прокуратуре.
В связи с этим были детально изучены банковские операции тех юридических и физических лиц, в отношении которых возникло обоснованное предположение, что в связи с продолжающимися акциями протеста они осуществляли материальную поддержку различных незаконных, а в отдельных случаях и преступных действий.
По данным следствия, во многих случаях сбор и передача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности осуществляется через т. н. "фонды".
В прокуратуре подчеркнули, что указанные организации напрямую направляли средства на финансирование противоправной деятельности, призывали общественность к неповиновению и совершению других противоправных действий.
Организационная и финансовая деятельность конкретных фондов направлена на обеспечение материальной помощи правонарушителям и членам их семей.
Следствие по делу продолжается, и прокуратура обещала периодически предоставлять общественности информацию о ее ходе.

Акции в Тбилиси

В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.
Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.
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