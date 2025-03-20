Их деятельность была непрозрачной – премьер Грузии об аресте счетов фондов
19:41 20.03.2025 (обновлено: 20:51 20.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerПалаточный городок оппозиции у здания Тбилисского госуниверситета. Акции протеста после выборов
© photo: Sputnik / Stringer
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Прокуратура Грузии сообщила об аресте счетов пяти организаций, через которые, по данным следствия, собирались средства для организации незаконной деятельности во время протестов
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Деятельность организаций, помогавших выплачивать штрафы нарушителям закона в ходе акций протеста, была совершенно непрозрачной, и прерогатива прокуратуры выявить, были ли признаки преступления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Прокуратура Грузии 17 марта сообщила об аресте счетов пяти организаций, через которые, по данным следствия, собирались и передавались средства для организации незаконной деятельности во время протестов. По данным следствия, фонды предоставляли материальную помощь правонарушителям и их семьям, а также оплачивали штрафы. Общая сумма средств составила более 2 миллионов лари с декабря 2024 года.
"Как деятельность НПО непрозрачна, так и деятельность этих фондов была совершенно непрозрачной. Если они занимались такой благотворительностью, конечно, все знают, чем они занимались, то почему они не обнародовали хотя бы свои расходы?" – заявил Кобахидзе.
Именно следствие может изъять детальную информацию о средствах, и общество увидит, на что на самом деле были потрачены конкретные средства, увидит цель, и все увидят, есть ли признаки преступления, отметил премьер.
"Это не моя прерогатива, прокуратура может установить, есть ли признаки преступления в деятельности того или иного фонда, поэтому пусть ни руководители фондов и ни другие лица не будут опережать события", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, прокуратура сделает то, что им пришлось скрывать.
"Посмотрим, может быть, удастся выявить признаки преступления, может быть – нет. Прокуратура это установит. Это не наша прерогатива, ни моя, ни любого другого гражданина. Это прерогатива прокуратуры, и все должны дождаться окончания расследования", – подчеркнул Кобахидзе.
Детали следствия
Прокуратура Грузии на основании решения суда 17 марта 2025 года наложило арест на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House.
По данным прокуратуры, банковские счета указанных юридических лиц, которые используются для финансирования незаконной деятельности, были открыты недавно и с декабря 2024 года по настоящее время с них было потрачено более 2 миллионов лари.
Т. н. "фонды" направляли основную часть полученных финансовых ресурсов на поощрение лиц, совершающих противоправные и преступные действия, а также на приобретение инвентаря и средств, необходимых для совершения этих преступлений, отметили в прокуратуре.
В частности, из указанных фондов прием и выдача денег производились для следующих целей, которые в том числе были прямо указаны в транзакциях: "для необходимого оснащения акции", "на то, что нужно для борьбы", "приобретение инвентаря для акций", "на приобретение пиротехники", "приобретение противогазов для детей на передовой" и др.
Как отметили в прокуратуре, указанные суммы предназначались для финансирования насильственных группировок, которые во время нападения на сотрудников правоохранительных органов находились на т. н. "передовой линии" и осуществляли насильственные действия, в результате которых десятки сотрудников правоохранительных органов, а также протестующие получили повреждения различной степени тяжести.
Как пояснили в прокуратуре, банковские счета и находящиеся на них денежные средства указанных фондов были арестованы, принимая во внимание те обстоятельства, что т. н. "фонды" использовали основную часть собранных средств "для финансового обеспечения лиц, обвиняемых в организации группового насилия и участии в нем, и членов их семей, и тем самым, помимо финансирования насильственных действий, они создают основания для поощрения лиц к вовлечению незаконных действий с целью получения материальных выгод".
Следствие установило, что с 28 ноября 2024 года и по сей день акции протеста перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране, так называемые "марши", и некоторые другие мероприятия, за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом.
По информации прокуратуры, это все проявилось в том числе в повреждении здания парламента на проспекте Руставели и другого частного имущества, в использовании предметов или веществ, опасных для жизни и здоровья людей, нападении и оказании насильственного сопротивления сотрудникам полиции, а также в других немирных действиях.
В результате насильственных действий пострадали 55 человек, большинство из которых – сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в результате пожара были повреждены административные здания и выведена из строя спецтехника.
"Параллельно с вышеупомянутыми противоправными действиями в общественных пространствах распространялась информация, согласно которой отдельные физические и юридические лица мобилизовывали денежные средства, значительная часть которых шла на нужды лиц, причастных к противоправным действиям", – отметили в прокуратуре.
В связи с этим были детально изучены банковские операции тех юридических и физических лиц, в отношении которых возникло обоснованное предположение, что в связи с продолжающимися акциями протеста они осуществляли материальную поддержку различных незаконных, а в отдельных случаях и преступных действий.
По данным следствия, во многих случаях сбор и передача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности осуществляется через т. н. "фонды".
В прокуратуре подчеркнули, что указанные организации напрямую направляли средства на финансирование противоправной деятельности, призывали общественность к неповиновению и совершению других противоправных действий.
Организационная и финансовая деятельность конкретных фондов направлена на обеспечение материальной помощи правонарушителям и членам их семей.
Следствие по делу продолжается, и прокуратура обещала периодически предоставлять общественности информацию о ее ходе.
Акции в Тбилиси
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.
Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.