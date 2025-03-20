https://sputnik-georgia.ru/20250320/konflikt-v-oppozitsii-i-pismo-o-pomoschi--strasti-vokrug-zurabishvili-292608631.html

Конфликт в оппозиции и письмо о помощи – страсти вокруг Зурабишвили

Конфликт в оппозиции и письмо о помощи – страсти вокруг Зурабишвили

Sputnik Грузия

Заявление экс-президента особо возмутило представителей партии "Единство – Национальное движение 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T18:23+0400

2025-03-20T18:23+0400

2025-03-20T20:45+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

леван хабеишвили

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288178944_0:152:1363:919_1920x0_80_0_0_6f3a04a883aa052108c2f37aa7527deb.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась с письмом в Еврокомиссию с просьбой обсудить вопрос Грузии, а тем временем между ней и частью оппозиции назревает конфликт. После ухода с поста президента Грузии Зурабишвили решила взять на себя роль лидера оппозиции и даже несколько раз обращалась к оппозиционным партиям объединиться. Однако уже на этой неделе она несколько изменила свою позицию и заявила не об объединении всех сил, а о координации. Это заявление особо возмутило представителей партии "Единство – Национальное движение". "У нас никогда не было проблем с единством, но всему есть свои пределы. Когда мы говорим о единстве, а Зурабишвили говорит, что единство – это вброшенная тема, что раздробленность – это хорошо, мы должны сказать ей, чтобы она немного опомнилась", – сказал лидер партии Леван Хабеишвили. Между тем другие оппозиционные партии на такое заявление никак не отреагировали, а лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и вовсе заявил, что даже если "Нацдвижение" откажется от сотрудничества с Зурабишвили, они продолжат работать с ней по-прежнему. Однако споры внутри оппозиции не помешали Зурабишвили и представителям всех четырех ведущих оппозиционных партий, в том числе "Нацдвижению", отправить письмо в Еврокомиссию с просьбой рассмотреть вопрос Грузии. В правящей партии "Грузинская мечта" увидели в решении оппозиции вмешательство "Глубинного государства" (Deep State) Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора По его словам, на сегодняшний день "Глубинному государству" нужны марионетки в Грузии. "Саломе Зурабишвили не принимает идею, что этот союз был каким-то образом навязан сверху, и у него уже есть свои планы, и ему Саломе Зурабишвили совершенно не нужна", – отметил Вольский. Саломе Зурабишвили пытается стать королевой, но ей это не удалось, добавил он. После ухода с поста президента Зурабишвили заявила, что не признает действующую власть Грузии и открыла альтернативный офис легитимного президента. Экс-президент Грузии призывала открыть в стране "второй фронт" – премьер >>Уже в начале января экс-президент стала стипендиатом Киссинджера Института Маккейна, чтобы продолжить традицию принципиального стратегического лидерства на одном из самых важных демократических фронтов мира. Власти Грузии не раз обвиняли Зурабишвили и оппозицию в том что они являются представителями "либерального фашизма". Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , леван хабеишвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, сша