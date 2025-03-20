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Премьер Грузии назвал условия для начала отношений с США с "чистого листа"
Премьер Грузии назвал условия для начала отношений с США с "чистого листа"
Sputnik Грузия
США и Грузия должны не только начать стратегическое партнерство, но и сделать это с дорожной картой, где будут отражены конкретные задачи, отметил премьер 20.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-20T12:02+0400
2025-03-20T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Власти Грузии стремятся к полной перезагрузке отношений с США и началу стратегического партнерства с чистого листа, ценности Тбилиси и Вашингтона совпадают, и теперь главное – предпринять конкретные шаги, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Посольство США в Грузии ранее 14 марта сообщило о встрече главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и посла Робин Данниган, на которой американская сторона озвучила условия для улучшения отношений между странами. Кобахидзе сообщил, что встреча с американским дипломатом состоялась вскоре после того, как она была инициирована главой МИД. По словам премьера, содержание встреч за закрытыми дверьми не принято придавать огласке, однако обе стороны выразили заинтересованность в существенной и качественной перезагрузке отношений между Грузией и США. Грузии и США следует вместе наметить конкретные задачи, которые будут отражать важные приоритеты для обеих стран. Именно так, по словам премьера, власти Грузии видят восстановление стратегического партнерства между Грузией и США. При этом, как отметил глава грузинского правительства, существует и соответствие ценностей с новой администрацией США. Остальное зависит от того, какие шаги будут предприняты обеими сторонами, с грузинской стороны есть полная готовность, отметил премьер. Главное, по словам главы грузинского правительства, предпринять конкретные шаги. Если полностью удастся победить Deep state, в этом случае ничто не будет препятствовать перезапуске грузино-американских отношений, заявил он. Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Нападки на власти Грузии участятся после модернизации Deep State – Мдинарадзе>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, сша, украина, дональд трамп, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, usaid
Премьер Грузии назвал условия для начала отношений с США с "чистого листа"
12:02 20.03.2025 (обновлено: 15:04 20.03.2025)
США и Грузия должны не только начать стратегическое партнерство, но и сделать это с дорожной картой, где будут отражены конкретные задачи, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Власти Грузии стремятся к полной перезагрузке отношений с США и началу стратегического партнерства с чистого листа, ценности Тбилиси и Вашингтона совпадают, и теперь главное – предпринять конкретные шаги, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.
"Восстановление стратегического партнерства с США с чистого листа является одним из наших главных внешнеполитических приоритетов, и в этой связи, конечно, важна встреча, состоявшаяся между нашим министром иностранных дел и госпожой послом", – заявил Кобахидзе.
Посольство США в Грузии ранее 14 марта сообщило о встрече главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и посла Робин Данниган, на которой американская сторона озвучила условия для улучшения отношений между странами.
Кобахидзе сообщил, что встреча с американским дипломатом состоялась вскоре после того, как она была инициирована главой МИД.
По словам премьера, содержание встреч за закрытыми дверьми не принято придавать огласке, однако обе стороны выразили заинтересованность в существенной и качественной перезагрузке отношений между Грузией и США.
"Мы сделали ряд публичных заявлений о нашем желании полностью перезапустить отношения, начать стратегическое партнерство с чистого листа, и не только начать стратегическое партнерство, но и сделать это с конкретной дорожной картой, где будут отражены конкретные задачи", – заявил Кобахидзе.
Грузии и США следует вместе наметить конкретные задачи, которые будут отражать важные приоритеты для обеих стран. Именно так, по словам премьера, власти Грузии видят восстановление стратегического партнерства между Грузией и США.
При этом, как отметил глава грузинского правительства, существует и соответствие ценностей с новой администрацией США.
"Вы помните, о чем мы говорили в течение последних трех лет, и теперь новая администрация США выступает с точно такими же заявлениями практически по всем темам. Есть соответствие взглядов, это публичная данность, которую видят все", – отметил он.
Остальное зависит от того, какие шаги будут предприняты обеими сторонами, с грузинской стороны есть полная готовность, отметил премьер.
Главное, по словам главы грузинского правительства, предпринять конкретные шаги.
"Все это во многом будет зависеть от того, насколько в конечном итоге Deep state потерпит поражение в США. По-прежнему существуют проблемы и серьезное влияние Deep state", – отметил премьер.
Если полностью удастся победить Deep state, в этом случае ничто не будет препятствовать перезапуске грузино-американских отношений, заявил он.
Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы.
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России