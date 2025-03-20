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Премьер Грузии назвал условия для начала отношений с США с "чистого листа"

Премьер Грузии назвал условия для начала отношений с США с "чистого листа"

Sputnik Грузия

США и Грузия должны не только начать стратегическое партнерство, но и сделать это с дорожной картой, где будут отражены конкретные задачи, отметил премьер 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T12:02+0400

2025-03-20T12:02+0400

2025-03-20T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Власти Грузии стремятся к полной перезагрузке отношений с США и началу стратегического партнерства с чистого листа, ценности Тбилиси и Вашингтона совпадают, и теперь главное – предпринять конкретные шаги, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Посольство США в Грузии ранее 14 марта сообщило о встрече главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и посла Робин Данниган, на которой американская сторона озвучила условия для улучшения отношений между странами. Кобахидзе сообщил, что встреча с американским дипломатом состоялась вскоре после того, как она была инициирована главой МИД. По словам премьера, содержание встреч за закрытыми дверьми не принято придавать огласке, однако обе стороны выразили заинтересованность в существенной и качественной перезагрузке отношений между Грузией и США. Грузии и США следует вместе наметить конкретные задачи, которые будут отражать важные приоритеты для обеих стран. Именно так, по словам премьера, власти Грузии видят восстановление стратегического партнерства между Грузией и США. При этом, как отметил глава грузинского правительства, существует и соответствие ценностей с новой администрацией США. Остальное зависит от того, какие шаги будут предприняты обеими сторонами, с грузинской стороны есть полная готовность, отметил премьер. Главное, по словам главы грузинского правительства, предпринять конкретные шаги. Если полностью удастся победить Deep state, в этом случае ничто не будет препятствовать перезапуске грузино-американских отношений, заявил он. Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Нападки на власти Грузии участятся после модернизации Deep State – Мдинарадзе>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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