https://sputnik-georgia.ru/20250310/napadki-na-vlasti-gruzii-uchastyatsya-posle-modernizatsii-deep-state--mdinaradze-292437730.html

Нападки на власти Грузии участятся после модернизации Deep State – Мдинарадзе

Нападки на власти Грузии участятся после модернизации Deep State – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

Если до сих пор "Глобальная партия войны" финансировала свержение неподконтрольных ей национальных властей через USAID и NED, то теперь эту миссию взяли на... 10.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-10T13:37+0400

2025-03-10T13:37+0400

2025-03-10T13:44+0400

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дональд трамп

мамука мдинарадзе

илон маск

грузинская мечта - демократическая грузия

usaid

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Нападки на власти Грузии, постоянные попытки грубого вмешательства во внутренние дела страны и смены власти участятся после ребрендинга и модернизации "глубинного государства" (Deep State), заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. В последнее время ряд стран-членов ЕС проявляют особую агрессию по отношению к Грузии и законным избранным властям страны, а самой грубой и лживой риторикой, по словам Мдинарадзе, отличаются страны Балтии и Скандинавии. "Они грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии, поощряют радикализм, открыто поддерживают искусственный протест и напрямую пытаются поощрять радикальные процессы, главной целью которых является свержение власти Грузии, замена агентурой и установление полного контроля над властью", – отметил Мдинарадзе. При этом, по словам политика, важно еще раз четко пояснить, что "не существует никаких властей Литвы, Эстонии или Швеции". Они полностью лишены своего суверенитета и полномочий, подчеркнул Мдинарадзе. Политик также заявил, что сегодня Грузия является свидетелем ребрендинга Deep State - систематической модернизации этой глобальной и опасной силы и замены старых, изношенных и уже известных методов новыми, завуалированными, отметил Мдинарадзе. Например, если до сих пор "Глобальная партия войны" в основном финансировала свержение неподконтрольных ей национальных властей через Агентство США по международному развитию (USAID) и "Национальный фонд демократии" (NED), то теперь, по словам Мдинарадзе, эту миссию взяли на себя марионеточные "правительства" конкретных стран. USAID выделило миллионы на беспорядки в Грузии – депутат>>Т. н. донорские организации были заменены конкретными странами, такими же, как Швеция, Норвегия, Эстония и другие государства-члены ЕС, лишенные суверенитета, утверждает Мдинарадзе. "Поэтому мы смело можем сказать, что после закрытия других донорских организаций, находящихся под контролем USAID, NED и Deep State, эта функция также была делегирована т. н. правительствам, находящимся под их контролем", – добавил Мдинарадзе. Все подтвердилось! Реакция "Грузинской мечты" на события вокруг NED и USAID>>Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. При этом, как отметил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, не только нет никаких признаков того, что в Европе глобальные силы ослаблены и уничтожены, но, напротив, они модернизируются и пытаются достичь своих целей новыми, завуалированными и ранее неизвестными методами. По его словам, вскоре уже будут видны контуры. Это настоящая борьба с "Глубинным государством" или это попытка обмануть общественность и провести модернизацию и ребрендинг в виде секретных процессов, "чтобы в будущем было еще сложнее выяснить правду". "Также, еще раз, мы можем четко сказать, что именно на примере Грузии, подходы США к нашей стране и формы сотрудничества в будущем покажут, возможно ли было победить Deep State в Америке", – написал он. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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