https://sputnik-georgia.ru/20250310/napadki-na-vlasti-gruzii-uchastyatsya-posle-modernizatsii-deep-state--mdinaradze-292437730.html
Нападки на власти Грузии участятся после модернизации Deep State – Мдинарадзе
Нападки на власти Грузии участятся после модернизации Deep State – Мдинарадзе
Sputnik Грузия
Если до сих пор "Глобальная партия войны" финансировала свержение неподконтрольных ей национальных властей через USAID и NED, то теперь эту миссию взяли на... 10.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-10T13:37+0400
2025-03-10T13:37+0400
2025-03-10T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Нападки на власти Грузии, постоянные попытки грубого вмешательства во внутренние дела страны и смены власти участятся после ребрендинга и модернизации "глубинного государства" (Deep State), заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. В последнее время ряд стран-членов ЕС проявляют особую агрессию по отношению к Грузии и законным избранным властям страны, а самой грубой и лживой риторикой, по словам Мдинарадзе, отличаются страны Балтии и Скандинавии. "Они грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии, поощряют радикализм, открыто поддерживают искусственный протест и напрямую пытаются поощрять радикальные процессы, главной целью которых является свержение власти Грузии, замена агентурой и установление полного контроля над властью", – отметил Мдинарадзе. При этом, по словам политика, важно еще раз четко пояснить, что "не существует никаких властей Литвы, Эстонии или Швеции". Они полностью лишены своего суверенитета и полномочий, подчеркнул Мдинарадзе. Политик также заявил, что сегодня Грузия является свидетелем ребрендинга Deep State - систематической модернизации этой глобальной и опасной силы и замены старых, изношенных и уже известных методов новыми, завуалированными, отметил Мдинарадзе. Например, если до сих пор "Глобальная партия войны" в основном финансировала свержение неподконтрольных ей национальных властей через Агентство США по международному развитию (USAID) и "Национальный фонд демократии" (NED), то теперь, по словам Мдинарадзе, эту миссию взяли на себя марионеточные "правительства" конкретных стран. USAID выделило миллионы на беспорядки в Грузии – депутат>>Т. н. донорские организации были заменены конкретными странами, такими же, как Швеция, Норвегия, Эстония и другие государства-члены ЕС, лишенные суверенитета, утверждает Мдинарадзе. "Поэтому мы смело можем сказать, что после закрытия других донорских организаций, находящихся под контролем USAID, NED и Deep State, эта функция также была делегирована т. н. правительствам, находящимся под их контролем", – добавил Мдинарадзе. Все подтвердилось! Реакция "Грузинской мечты" на события вокруг NED и USAID>>Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. При этом, как отметил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, не только нет никаких признаков того, что в Европе глобальные силы ослаблены и уничтожены, но, напротив, они модернизируются и пытаются достичь своих целей новыми, завуалированными и ранее неизвестными методами. По его словам, вскоре уже будут видны контуры. Это настоящая борьба с "Глубинным государством" или это попытка обмануть общественность и провести модернизацию и ребрендинг в виде секретных процессов, "чтобы в будущем было еще сложнее выяснить правду". "Также, еще раз, мы можем четко сказать, что именно на примере Грузии, подходы США к нашей стране и формы сотрудничества в будущем покажут, возможно ли было победить Deep State в Америке", – написал он. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сша, эстония, украина, дональд трамп, мамука мдинарадзе, илон маск, грузинская мечта - демократическая грузия, usaid
Нападки на власти Грузии участятся после модернизации Deep State – Мдинарадзе
13:37 10.03.2025 (обновлено: 13:44 10.03.2025)
Если до сих пор "Глобальная партия войны" финансировала свержение неподконтрольных ей национальных властей через USAID и NED, то теперь эту миссию взяли на себя марионеточные "правительства" конкретных стран, утверждает политик
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Нападки на власти Грузии, постоянные попытки грубого вмешательства во внутренние дела страны и смены власти участятся после ребрендинга и модернизации "глубинного государства" (Deep State), заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
"После ребрендинга и модернизации "глубинного государства" мы не должны удивляться тому, что участятся нападки на Грузию и ее законные власти, грубое вмешательство во внутренние дела страны и постоянные попытки заменить национальные власти на агентуру", – написал Мдинарадзе на своей странице в соцсети.
В последнее время ряд стран-членов ЕС проявляют особую агрессию по отношению к Грузии и законным избранным властям страны, а самой грубой и лживой риторикой, по словам Мдинарадзе, отличаются страны Балтии и Скандинавии.
"Они грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии, поощряют радикализм, открыто поддерживают искусственный протест и напрямую пытаются поощрять радикальные процессы, главной целью которых является свержение власти Грузии, замена агентурой и установление полного контроля над властью", – отметил Мдинарадзе.
При этом, по словам политика, важно еще раз четко пояснить, что "не существует никаких властей Литвы, Эстонии или Швеции". Они полностью лишены своего суверенитета и полномочий, подчеркнул Мдинарадзе.
"Формальные должностные лица действуют под диктовку не интересов своей страны, а "Глобальной партии войны", Deep state. Именно поэтому нападение этих стран на Грузию следует рассматривать не как действия какой-либо страны, а как прямую попытку Deep State сменить власти в Грузии", – написал Мдинарадзе.
Политик также заявил, что сегодня Грузия является свидетелем ребрендинга Deep State - систематической модернизации этой глобальной и опасной силы и замены старых, изношенных и уже известных методов новыми, завуалированными, отметил Мдинарадзе.
Например, если до сих пор "Глобальная партия войны" в основном финансировала свержение неподконтрольных ей национальных властей через Агентство США по международному развитию (USAID) и "Национальный фонд демократии" (NED), то теперь, по словам Мдинарадзе, эту миссию взяли на себя марионеточные "правительства" конкретных стран.
Т. н. донорские организации были заменены конкретными странами, такими же, как Швеция, Норвегия, Эстония и другие государства-члены ЕС, лишенные суверенитета, утверждает Мдинарадзе.
"Поэтому мы смело можем сказать, что после закрытия других донорских организаций, находящихся под контролем USAID, NED и Deep State, эта функция также была делегирована т. н. правительствам, находящимся под их контролем", – добавил Мдинарадзе.
Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков.
При этом, как отметил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, не только нет никаких признаков того, что в Европе глобальные силы ослаблены и уничтожены, но, напротив, они модернизируются и пытаются достичь своих целей новыми, завуалированными и ранее неизвестными методами.
"Мы еще раз от всего сердца желаем президенту Трампу успехов в борьбе Deep State. Однако, к сожалению, пока нет признаков не только поражения, но даже его ослабления", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, вскоре уже будут видны контуры. Это настоящая борьба с "Глубинным государством" или это попытка обмануть общественность и провести модернизацию и ребрендинг в виде секретных процессов, "чтобы в будущем было еще сложнее выяснить правду".
"Также, еще раз, мы можем четко сказать, что именно на примере Грузии, подходы США к нашей стране и формы сотрудничества в будущем покажут, возможно ли было победить Deep State в Америке", – написал он.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России