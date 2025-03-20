https://sputnik-georgia.ru/20250320/trendy-videoproizvodstva-2025-v-tbilisi-proshel-modul-sputnikpro-292606793.html

Тренды видеопроизводства 2025: в Тбилиси прошел модуль SputnikPro

Тренды видеопроизводства 2025: в Тбилиси прошел модуль SputnikPro

Sputnik Грузия

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T16:25+0400

2025-03-20T16:25+0400

2025-03-20T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Тринадцатый по счету модуль просветительской программы SputnikPro прошел в Тбилиси, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных с участием лучших российских и иностранных медиаменеджеров. Спикером мероприятия выступил Дмитрий Буданцев, режиссер монтажа Sputnik Ближнее зарубежье. Он провел лекцию для грузинских журналистов, видеооператоров и режиссеров монтажа в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Тренинг, проведенный в рамках программы SputnikPro, дал участникам важные практические знания и навыки в области видеомонтажа и ознакомил с трендами видеопроизводства в 2025 году. Участники мастер-класса признались, что многие вещи, рассказанные Буданцевым, оказались для них новинкой. "Я видеооператор и режиссер монтажа и должен признать, что о многих вещах, которые рассказали нам сегодня на мастер-классе, оказались для меня новинкой, я обязательно применю эти знания на практике", – рассказал участник Гурам Сванидзе. В Тбилиси прошел мастер-класс по видеомонтажу в рамках SputnikPro – фото >>>SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 12 700 человек из 80 стран. Sputnik – международное информационное агентство и радио, часть медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровоерадиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее число подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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