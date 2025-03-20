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Тренды видеопроизводства 2025: в Тбилиси прошел модуль SputnikPro
Тренды видеопроизводства 2025: в Тбилиси прошел модуль SputnikPro
Sputnik Грузия
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik 20.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Тринадцатый по счету модуль просветительской программы SputnikPro прошел в Тбилиси, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных с участием лучших российских и иностранных медиаменеджеров. Спикером мероприятия выступил Дмитрий Буданцев, режиссер монтажа Sputnik Ближнее зарубежье. Он провел лекцию для грузинских журналистов, видеооператоров и режиссеров монтажа в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Тренинг, проведенный в рамках программы SputnikPro, дал участникам важные практические знания и навыки в области видеомонтажа и ознакомил с трендами видеопроизводства в 2025 году. Участники мастер-класса признались, что многие вещи, рассказанные Буданцевым, оказались для них новинкой. "Я видеооператор и режиссер монтажа и должен признать, что о многих вещах, которые рассказали нам сегодня на мастер-классе, оказались для меня новинкой, я обязательно применю эти знания на практике", – рассказал участник Гурам Сванидзе. В Тбилиси прошел мастер-класс по видеомонтажу в рамках SputnikPro – фото &gt;&gt;&gt;SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 12 700 человек из 80 стран. Sputnik – международное информационное агентство и радио, часть медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровоерадиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее число подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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проект sputnikpro в грузии, грузия, новости, общество

Тренды видеопроизводства 2025: в Тбилиси прошел модуль SputnikPro

16:25 20.03.2025 (обновлено: 16:50 20.03.2025)
© video: Sputnik / StringerРежиссер монтажа Дмитрий Буданцев проводит тренинг по видеомонтажу для соцсетей в рамках проекта SputnikPro
Режиссер монтажа Дмитрий Буданцев проводит тренинг по видеомонтажу для соцсетей в рамках проекта SputnikPro - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2025
© video: Sputnik / Stringer
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SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Тринадцатый по счету модуль просветительской программы SputnikPro прошел в Тбилиси, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных с участием лучших российских и иностранных медиаменеджеров.
Спикером мероприятия выступил Дмитрий Буданцев, режиссер монтажа Sputnik Ближнее зарубежье.
Он провел лекцию для грузинских журналистов, видеооператоров и режиссеров монтажа в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
© video: Sputnik / StringerРежиссер монтажа Дмитрий Буданцев проводит тренинг по видеомонтажу для соцсетей в рамках проекта SputnikPro
Режиссер монтажа Дмитрий Буданцев проводит тренинг по видеомонтажу для соцсетей в рамках проекта SputnikPro - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2025
Режиссер монтажа Дмитрий Буданцев проводит тренинг по видеомонтажу для соцсетей в рамках проекта SputnikPro
© video: Sputnik / Stringer
Тренинг, проведенный в рамках программы SputnikPro, дал участникам важные практические знания и навыки в области видеомонтажа и ознакомил с трендами видеопроизводства в 2025 году.

"Профессия режиссера монтажа требует понимания актуальных моментов и трендов, потому что если из этого выпасть, то ты перестаешь цениться как специалист, потому что пока молодые ребята уже активно работают с нейросетями, а ты все делаешь по учебнику, то это уже не совсем так работает, нужно следить за современными направлениями", – заявил Буданцев в интервью Sputnik Грузия.

Участники мастер-класса признались, что многие вещи, рассказанные Буданцевым, оказались для них новинкой.
"Я видеооператор и режиссер монтажа и должен признать, что о многих вещах, которые рассказали нам сегодня на мастер-классе, оказались для меня новинкой, я обязательно применю эти знания на практике", – рассказал участник Гурам Сванидзе.
В Тбилиси прошел мастер-класс по видеомонтажу в рамках SputnikPro – фото >>>
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 12 700 человек из 80 стран.
© video: Sputnik / StringerРежиссер монтажа Дмитрий Буданцев проводит тренинг по видеомонтажу для соцсетей в рамках проекта SputnikPro
Режиссер монтажа Дмитрий Буданцев проводит тренинг по видеомонтажу для соцсетей в рамках проекта SputnikPro - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2025
Режиссер монтажа Дмитрий Буданцев проводит тренинг по видеомонтажу для соцсетей в рамках проекта SputnikPro
© video: Sputnik / Stringer
Sputnik – международное информационное агентство и радио, часть медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровоерадиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее число подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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