https://sputnik-georgia.ru/20250320/uzhestochenie-narkopolitiki-v-gruzii--paket-utverzhden-v-pervom-chtenii-292580772.html

Ужесточение наркополитики в Грузии – пакет утвержден в первом чтении

Ужесточение наркополитики в Грузии – пакет утвержден в первом чтении

Sputnik Грузия

Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T13:02+0400

2025-03-20T13:02+0400

2025-03-20T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания.Наркотикам – бой! В Грузии ужесточают наказание за наркопреступления >>Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. В самом уголовном законодательстве четко разделяются понятия хранения, сбыта и продажи наркотиков. При этом, если в случае хранения наркотиков сроки останутся прежними, то в случае сбыта наркотиков минимальный срок увеличится с 6 до 10 лет лишения свободы. Высшая мера наказания в Грузии – бессрочное заключение – будет применяться в отношении преступлений, совершенных организованной группой лиц, или когда речь идет об особо крупном размере. Особо крупный размер определяется для каждого наркотика индивидуально, специальным законом. Кроме того, пакет поправок вводит административную ответственность в виде штрафа либо административного заключения за уклонение от проверки на употребление наркотиков лицом, задержанным за хранение, приобретение наркотиков для личного потребления либо за употребление наркотиков. Проверка на наркотики будет обязательной при поступлении на госслужбу и прохождение стажировки в государственных органах власти. Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркополитика, грузия, новости, наркотики