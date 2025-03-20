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Ужесточение наркополитики в Грузии – пакет утвержден в первом чтении
Ужесточение наркополитики в Грузии – пакет утвержден в первом чтении
Sputnik Грузия
Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии 20.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-20T13:02+0400
2025-03-20T13:02+0400
2025-03-20T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания.Наркотикам – бой! В Грузии ужесточают наказание за наркопреступления >>Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. В самом уголовном законодательстве четко разделяются понятия хранения, сбыта и продажи наркотиков. При этом, если в случае хранения наркотиков сроки останутся прежними, то в случае сбыта наркотиков минимальный срок увеличится с 6 до 10 лет лишения свободы. Высшая мера наказания в Грузии – бессрочное заключение – будет применяться в отношении преступлений, совершенных организованной группой лиц, или когда речь идет об особо крупном размере. Особо крупный размер определяется для каждого наркотика индивидуально, специальным законом. Кроме того, пакет поправок вводит административную ответственность в виде штрафа либо административного заключения за уклонение от проверки на употребление наркотиков лицом, задержанным за хранение, приобретение наркотиков для личного потребления либо за употребление наркотиков. Проверка на наркотики будет обязательной при поступлении на госслужбу и прохождение стажировки в государственных органах власти. Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наркополитика, грузия, новости, наркотики
наркополитика, грузия, новости, наркотики
Ужесточение наркополитики в Грузии – пакет утвержден в первом чтении
Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания.
Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.
При этом наркоторговлей будет считаться сбыт не только наркотических средств, но и марихуаны и конопли, психотропных веществ, их аналогов или сильнодействующих веществ, а также аналогов и прекурсоров и новых психоактивных веществ.
В самом уголовном законодательстве четко разделяются понятия хранения, сбыта и продажи наркотиков. При этом, если в случае хранения наркотиков сроки останутся прежними, то в случае сбыта наркотиков минимальный срок увеличится с 6 до 10 лет лишения свободы.
Высшая мера наказания в Грузии – бессрочное заключение – будет применяться в отношении преступлений, совершенных организованной группой лиц, или когда речь идет об особо крупном размере. Особо крупный размер определяется для каждого наркотика индивидуально, специальным законом.
Кроме того, пакет поправок вводит административную ответственность в виде штрафа либо административного заключения за уклонение от проверки на употребление наркотиков лицом, задержанным за хранение, приобретение наркотиков для личного потребления либо за употребление наркотиков.
В то же время это правило распространится и на потребителей марихуаны, если у полиции будет достаточно оснований полагать, что лицо находится под воздействием наркотиков, и его внешние признаки и поведение показывают, что лицо находится в наркотическом опьянении.
Проверка на наркотики будет обязательной при поступлении на госслужбу и прохождение стажировки в государственных органах власти.
Закон вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.