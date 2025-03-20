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Владелец холдинга "Имеди" заинтересован в приобретении "Радио Свобода"* в Грузии

Владелец холдинга "Имеди" заинтересован в приобретении "Радио Свобода"* в Грузии

Sputnik Грузия

Бизнесмен намерен обсудить приобретение бренда и активов "Радио Свобода"* в Грузии с руководством местного и головного офиса 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T17:09+0400

2025-03-20T17:09+0400

2025-03-20T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Бизнесмен и владелец провластного телеканала "Имеди" Ираклий Рухадзе подтвердил свою заинтересованность в приобретении представительства "Радио Свобода"* Грузии, в том числе и ее грузинского бренда. Президент США Дональд Трамп 14 марта подписал указ о сокращении деятельности Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Вслед за этим последовало уведомление о прекращении действия уже одобренного Конгрессом США гранта, финансирующего деятельность Радио Свобода*. Под угрозой оказалась и работа грузинского представительства. По информации телеканала "Имеди", Рухадзе намерен обсудить приобретение бренда и активов "Радио Свобода"* в Грузии с руководством местного и головного офиса. В грузинском представительстве "Радио Свобода"* не комментировали эту информацию. "Радио свобода" выполняет задания Deep State в поддержку Саакашвили – депутат Мдинарадзе >>Между тем, в Грузии уже во втором чтении принят закон о запрете финансирования радиостанций и телеканалов иностранными организациями, если речь идет о зарегистрированной в Грузии компании. Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)* подало иск в суд на USAGM, а также на должностных лиц организации Кэри Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекращения действия гранта, одобренного Конгрессом США и финансирующего работу организации. В жалобе говорится, что отказ РСЕ/РС* в средствах, выделенных для него Конгрессом, нарушает федеральные законы, в том числе Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительными полномочиями в отношении федеральных расходов. * СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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