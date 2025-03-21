https://sputnik-georgia.ru/20250321/borba-s-narkotikami-v-gruzii-politsiya-soobschila-ob-areste-chetyrekh-chelovek-za-dva-dnya-292620339.html

Борьба с наркотиками в Грузии: полиция сообщила об аресте четырех человек за два дня

Борьба с наркотиками в Грузии: полиция сообщила об аресте четырех человек за два дня

Sputnik Грузия

С начала марта в Грузии за преступления, связанные с наркотиками были задержаны 30 человек 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T18:08+0400

2025-03-21T18:08+0400

2025-03-21T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. МВД Грузии сообщило о задержании за два дня четырех человек за преступления связанные с наркотиками. По данным ведомства, в регионе Квемо Картли было задержано три человека, среди которых двое за незаконную торговлю наркотиками и психотропными веществами, а один за хранение "метадона" в крупном размере. У продавцов наркотиков в поселке Квемо Поничала, расположенному рядом с Тбилиси, обнаружили подготовленные к реализации мархуану, героин и прегабалин. Задержанным в Квемо Картли грозит до 17 лет лишения свободы. Ужесточение наркополитики в Грузии – пакет утвержден в первом чтении >>За день до арестов в Квемо Картли полиция обнаружила большую партию наркотиков у жителя Самегрело-Земо Сванети – 35 пакетиков метадона. Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное хранение и приобретение наркотиков в особо крупном размере. С начала марта в Грузии за преступления, связанные с наркотиками были задержаны 30 человек, из которых 15 обвиняются в продаже наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии, наркополитика