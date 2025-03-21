https://sputnik-georgia.ru/20250321/oppozitsiya-deystvuet-protiv-natsionalnykh-interesov-gruzii--vitse-spiker-parlamenta-292615729.html

Оппозиция действует против национальных интересов Грузии – вице-спикер парламента

Оппозиция действует против национальных интересов Грузии – вице-спикер парламента

Sputnik Грузия

Оппозиция выбыла из политических процессов, отметил Гия Вольский 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T13:59+0400

2025-03-21T13:59+0400

2025-03-21T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Оппозиция превратилась в группу вредителей, которые выступают против национальных интересов Грузии и действуют согласно зловещему сценарию, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Оппозиционные партии, преодолевшие барьер на парламентских выборах 2024 года, "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию", 5 марта заявили, что не будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления. Они выбыли из политических процессов, фактически стали аутсайдерами и не знают, как действовать в будущем, как сохранить свое реноме, отметил Вольский. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Кандидатура Каладзе на пост мэра Тбилиси безальтернативна – премьер Грузии>>Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси