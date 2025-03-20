https://sputnik-georgia.ru/20250320/kandidatura-kaladze-na-post-mera-tbilisi-bezalternativna--premer-gruzii-292586762.html

Кандидатура Каладзе на пост мэра Тбилиси безальтернативна – премьер Грузии

Кандидатура Каладзе на пост мэра Тбилиси безальтернативна – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Каха Каладзе уже был избран на пост мэра Тбилиси дважды 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T14:05+0400

2025-03-20T14:05+0400

2025-03-20T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Кандидатура Кахи Каладзе на пост мэра Тбилиси на предстоящих местных выборах в Грузии не имеет альтернативы с учетом его персонального рейтинга и проделанной работы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Каладзе, кандидата от правящей партии "Грузинская мечта", впервые избрали на пост мэра Тбилиси в 2017 году. На второй срок он был переизбран по итогам второго тура выборов в октябре 2021 года. Тогда Каладзе получил 55,6% голосов избирателей, а его конкурент от оппозиции, на тот момент председатель "Единого национального движения" Ника Мелия – 44,3%."Что касается выборов мэра Тбилиси, то я не могу опережать события, потому что у нас есть процедуры. Решение по этому вопросу принимает политсовет, но я могу выразить свою позицию, что, учитывая все, включая персональный рейтинг, сделанные дела, думаю, что кандидатура Кахи Каладзе безальтернативна", – заявил Кобахидзе.Победа будет за нами – премьер Кобахидзе о выборах самоуправления>>По словам Кобахидзе, в международной практике нет никаких ограничений на участие в выборах мэра, то есть, как пояснил премьер, баллотироваться на должность мэра можно неограниченное количество раз. Несмотря на то, что с 2012 года в Тбилиси количество автомобилей увеличилось в три раза, работы ведутся в постоянном режиме, таким образом, чтобы это существенно не заблокировало движение в столице, заявил Кобахидзе. "Для этого были проведены серьезные изменения в сфере транспорта, и я думаю, что в будущем Каха Каладзе представит очень сильную программу в этом отношении. Соответственно, мы считаем, что в первую очередь в Тбилиси и во всех других муниципалитетах мы выиграем выборы мэра, выборы в сакребуло", – заявил Кобахидзе. Премьер уверен, что у оппозиции нет никаких ресурсов, чтобы составить существенную конкуренцию правящей команде. Он также напомнил, что в предыдущих выборах участие приняли менее 2,1 миллиона избирателей, из которых 900 тысяч голосов получила правящая партия. "Напоминаем, что на предыдущих выборах мы выиграли у вышедшей на второе место партии с преимуществом в более чем 900 тысяч голосов, в общей сложности в выборах приняли участие менее 2,1 миллиона избирателей… В таких условиях ясно, какими будут результаты выборов", – добавил премьер. Поражение оппозиции на местных выборах неизбежно – мэр Тбилиси>>Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, каха каладзе, ираклий кобахидзе, ника мелия, единое национальное движение