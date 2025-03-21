https://sputnik-georgia.ru/20250321/postradavshemu-ot-snegopada-regionu-na-zapade-gruzii-vydeleny-dopolnitelnye-sredstva-292621682.html

Пострадавшему от снегопада региону на западе Грузии выделены дополнительные средства

Пострадавшему от снегопада региону на западе Грузии выделены дополнительные средства

Sputnik Грузия

Согласно распоряжению, обнародованному на сайте правительства, деньги будут распределены по всем трем районам региона 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T22:02+0400

2025-03-21T22:02+0400

2025-03-21T22:07+0400

грузия

новости

происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

гурия

западная грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0a/285562752_0:150:1196:822_1920x0_80_0_0_6dc0a7173bf4c0b481d24abd7436558f.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Правительство Грузии выделило 2,6 миллиона лари из резервного фонда на устранение последствий сильного снегопада в феврале 2025 года в регионе Гурия. Нетипичный для региона снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля и длился около недели. Особенно пострадал от стихии регион Гурия, где возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, а дома пришли в аварийное состояние. Согласно распоряжению, обнародованному на сайте правительства, деньги будут распределены по всем трем районам региона. Непогода в Грузии – обновленные данные >>Район Озургети получит 1,2 миллиона лари, район Чохатаури – 800 тысяч лари, а район Ланчхути – 546 тысяч лари. Для борьбы с последствиями снегопада в регионе работали сразу шесть локальных штабов Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые на месте решали проблемы населения. Снег высотой около двух метров повредил крыши ряда зданий – в том числе школ и детских садов, а также оставил без крыши над головой несколько семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурия

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, гурия, западная грузия