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Пострадавшему от снегопада региону на западе Грузии выделены дополнительные средства
Пострадавшему от снегопада региону на западе Грузии выделены дополнительные средства
Sputnik Грузия
Согласно распоряжению, обнародованному на сайте правительства, деньги будут распределены по всем трем районам региона 21.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Правительство Грузии выделило 2,6 миллиона лари из резервного фонда на устранение последствий сильного снегопада в феврале 2025 года в регионе Гурия. Нетипичный для региона снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля и длился около недели. Особенно пострадал от стихии регион Гурия, где возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, а дома пришли в аварийное состояние. Согласно распоряжению, обнародованному на сайте правительства, деньги будут распределены по всем трем районам региона. Непогода в Грузии – обновленные данные >>Район Озургети получит 1,2 миллиона лари, район Чохатаури – 800 тысяч лари, а район Ланчхути – 546 тысяч лари. Для борьбы с последствиями снегопада в регионе работали сразу шесть локальных штабов Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые на месте решали проблемы населения. Снег высотой около двух метров повредил крыши ряда зданий – в том числе школ и детских садов, а также оставил без крыши над головой несколько семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, гурия, западная грузия
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, гурия, западная грузия
Пострадавшему от снегопада региону на западе Грузии выделены дополнительные средства
22:02 21.03.2025 (обновлено: 22:07 21.03.2025)
Согласно распоряжению, обнародованному на сайте правительства, деньги будут распределены по всем трем районам региона
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Правительство Грузии выделило 2,6 миллиона лари из резервного фонда на устранение последствий сильного снегопада в феврале 2025 года в регионе Гурия.
Нетипичный для региона снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля и длился около недели. Особенно пострадал от стихии регион Гурия, где возникли проблемы с подачей газа и электроэнергии, а дома пришли в аварийное состояние.
Согласно распоряжению, обнародованному на сайте правительства, деньги будут распределены по всем трем районам региона.
Район Озургети получит 1,2 миллиона лари, район Чохатаури – 800 тысяч лари, а район Ланчхути – 546 тысяч лари.
Для борьбы с последствиями снегопада в регионе работали сразу шесть локальных штабов Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые на месте решали проблемы населения.
Снег высотой около двух метров повредил крыши ряда зданий – в том числе школ и детских садов, а также оставил без крыши над головой несколько семей.