https://sputnik-georgia.ru/20250322/otkryta-dlya-biznesa--reuters-ob-investitsionnoy-srede-v-gruzii-292623961.html

"Открыта для бизнеса" – Reuters об инвестиционной среде в Грузии

"Открыта для бизнеса" – Reuters об инвестиционной среде в Грузии

Sputnik Грузия

Reuters рассказал об успешной работе агентства "Производи в Грузии", отметив, что оно ведет активную работу по привлечению инвестиций и продвижению... 22.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-22T11:48+0400

2025-03-22T11:48+0400

2025-03-22T11:48+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Международное агентство Reuters назвало Грузию страной, открытой для бизнеса, рассказав о причинах, которые привлекают инвесторов в страну, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Агентство Reuters опубликовало видеоролик и статью о Грузии, в которых страна описывается как стратегический торговый хаб между Востоком и Западом, говорится о ее уникальной инвестиционной и деловой среде, быстрых темпах экономического роста и возможностях, которые страна предлагает инвесторам. Также в видео отмечено, что грузинская столица, Тбилиси, превратилась в динамичный, современный бизнес-центр 21 века. Кроме того, Reuters рассказал об успешной работе агентства "Производи в Грузии", отметив, что оно ведет активную работу по привлечению инвестиций и продвижению инвестиционной среды страны. Съемочную группу Reuters принимало агентство "Производи в Грузии". Журналисты также имели возможность встретиться с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили, который познакомил их с успешной экономической политикой страны. Съемочная группа посетила предприятия и встретилась с бизнесменами, работающими в Грузии. Поддержка бизнеса Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов. Иностранные инвестиции гарантируют безопасность Грузии – депутат >>Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, касающихся более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, инвестиции