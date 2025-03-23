https://sputnik-georgia.ru/20250323/gruzinskie-dzyudoisty-sredi-liderov-turnira-bolshogo-shlema-v-tbilisi-292631649.html

Грузинские дзюдоисты среди лидеров турнира Большого шлема в Тбилиси

Грузинские дзюдоисты среди лидеров турнира Большого шлема в Тбилиси

Sputnik Грузия

Золотую медаль сборной принес легенда мирового дзюдо Лаша Шавдатуашвили 23.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-23T12:05+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо к заключительному дню турнира Большого шлема в Тбилиси подошла с шестью медалями (два золота, одно серебро и три бронзы) и занимает второе место в общекомандном зачете. Во второй соревновательный день турнира Большого шлема двое грузин, выступавших в категории 81 кг, Заур Двалашвили и Ираклий Берошвили завоевали бронзовые медали. Двалашвили победил француза Апербу иппоном за 22 секунды, а Берошвили был сильнее канадца Готье Драпо. Золотую медаль сборной принес легенда мирового дзюдо Лаша Шавдатуашвили (73 кг). Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Грузии в следующем году >>В первый день турнира, 21 марта, Этер Липартелиани (57 кг) завоевала золотую медаль, а Темур Нозадзе (66 кг) и Нино Лоладзе (57 кг) заняли второе и третье место соответственно. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури (90 кг) за несколько дней до начала турнира снялся с соревнований. По словам дзюдоиста, он сосредоточен на предстоящих чемпионатах Европы и мира. К третьему дню соревнований Грузия занимает второе место в общекомандном зачете. На первом Франция – два золота, два серебра и две бронзы. Сборная Грузии в заключительный день турнира будет представлена 13 спортсменами. Женщины: Мужчины: -90 кг: -100 кг: +100 кг: Турнир Большого шлема по дзюдо проходит с 21-23 марта в Олимпийском дворце спорта в Тбилиси. В трнире принимают участие 352 спортсмена из 52 стран и пяти континентов. В 2024 году сборная Грузии выступила на турнире в составе 43 дзюдоистов (28 мужчин, 15 женщин) и заняла первое место в командном зачете, завоевав четыре золотые и одну бронзовую медаль. Золото в копилку сборной Грузии принесли Лаша Шавдатуашвили, Лаша Бекаури, Гурам Тушишвили и Этер Липартелиани. А бронзовую медаль завоевал Саба Инанеишвили. На турнире Большого шлема в Тбилиси в 2023 году сборная Грузии завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша шавдатуашвили, лаша бекаури, темур нозадзе, гран-при тбилиси по дзюдо, федерация дзюдо грузии