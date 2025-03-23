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Сборная Грузии сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги Наций УЕФА

Сборная Грузии сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги Наций УЕФА

Sputnik Грузия

Большой футбол возвращается в Грузию! 23 марта в 18:00 (тбс) на стадионе имени Бориса Пайчадзе сборная Грузии примет сборную Армении 23.03.2025, Sputnik Грузия

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Первый поединок закончился разгромной победой грузинских футболистов 3:0. Подопечные Вилли Саньоля готовятся к игре в штатном режиме. Вернулись в состав отбывшие дисквалификацию из-за перебора желтых карточек Гурам Кашия и Хвича Кварацхелия. Понятно, что интриги после разгрома в Ереване практически не осталось, однако грузинская сборная выйдет на игру основным составом, с огромным желанием порадовать родную публику. Интересно, кого заменит в атакующей линии Квара, и будет ли тренерский штаб использовать новую игровую схему. Великолепная победа грузинских футболистов в кавказском дерби! >>Такие встречи, результат которых, по сути, предрешен, полезны в первую очередь для того, чтобы наиграть еще качественнее стартовый состав, но и, конечно же, дать шанс резервистам проявить себя. Ожидаем появление на поле нападающего "Сараево" Георгия Гуляшвили, который регулярно отличается голевыми действиями в чемпионате Боснии и Герцеговины. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль поделился ожиданиями об ответном матче плей-офф Лиги наций между сборными Грузии и Армении. И все же не будем забывать, что в первую очередь это кавказское дерби! Поэтому мы вправе ожидать огненного, яркого зрелища с множеством красивых комбинаций и голевых моментов! Очевидный фаворит на эту игру – сборная Грузии, но и от армянских футболистов ждем конкурентного выступления. Победитель этой пары проведет сезон Лиги наций 2026/2027 в Лиге B.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Георгий Кекелия

спорт, грузия, обзоры, армения, вилли саньоль, гурам кашия, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа