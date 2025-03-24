https://sputnik-georgia.ru/20250324/pyatero-gruzinskikh-futbolistov-popali-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-tura-ligi-natsiy-292647911.html

Пять грузинских футболистов попали в символическую сборную тура Лиги наций

Пять грузинских футболистов попали в символическую сборную тура Лиги наций

Sputnik Грузия

Грузинский вингер французского "Пари Сен-Жермен" получил лучшую оценку среди игроков, участвовавших в ответных матчах плей-офф (10 очков), и стал MVP тура 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T23:34+0400

2025-03-24T23:34+0400

2025-03-24T23:57+0400

спорт

грузия

новости

георгий микаутадзе

отар китеишвили

хвича кварацхелия

армения

футбол

сборная грузии по футболу

лига наций уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/1a/287045711_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a037fa8762b66552c074cdd66a52d6e4.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Пять игроков сборной Грузии по футболу вошли в символическую сборную плей-офф дивизиона B Лиги наций УЕФА по оценке аналитического портала whoscored. Сборная Грузии по футболу 23 марта разгромила в Тбилиси команду Армении в рамках ответного матча плей-офф Лиги наций УЕФА со счетом 6:1. Первый матч в Ереване 20 марта завершился победой сборной Грузии – 3:0. По сумме двух матчей (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С. В состав нападения команды, сформированной по схеме 4-4-2, международный аналитический портал включил Георгия Микаутадзе (9,2), а полузащита была полностью укомплектована игроками сборной Грузии – Георгий Чакветадзе (8,1), Отар Китеишвили (8,2), Анзор Меквабишвили (8,0) и Хвича Кварацхелия (10,0). Сборная Грузии разгромила сборную Армении 6:1Грузинский вингер французского "Пари Сен-Жермен" получил лучшую оценку среди игроков, участвовавших в ответных матчах плей-офф (10 очков), и стал MVP тура. Микаутадзе расположился на втором месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, отар китеишвили, хвича кварацхелия, армения, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа