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Пять грузинских футболистов попали в символическую сборную тура Лиги наций
Пять грузинских футболистов попали в символическую сборную тура Лиги наций
Sputnik Грузия
Грузинский вингер французского "Пари Сен-Жермен" получил лучшую оценку среди игроков, участвовавших в ответных матчах плей-офф (10 очков), и стал MVP тура 24.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Пять игроков сборной Грузии по футболу вошли в символическую сборную плей-офф дивизиона B Лиги наций УЕФА по оценке аналитического портала whoscored. Сборная Грузии по футболу 23 марта разгромила в Тбилиси команду Армении в рамках ответного матча плей-офф Лиги наций УЕФА со счетом 6:1. Первый матч в Ереване 20 марта завершился победой сборной Грузии – 3:0. По сумме двух матчей (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С. В состав нападения команды, сформированной по схеме 4-4-2, международный аналитический портал включил Георгия Микаутадзе (9,2), а полузащита была полностью укомплектована игроками сборной Грузии – Георгий Чакветадзе (8,1), Отар Китеишвили (8,2), Анзор Меквабишвили (8,0) и Хвича Кварацхелия (10,0). Сборная Грузии разгромила сборную Армении 6:1Грузинский вингер французского "Пари Сен-Жермен" получил лучшую оценку среди игроков, участвовавших в ответных матчах плей-офф (10 очков), и стал MVP тура. Микаутадзе расположился на втором месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, отар китеишвили, хвича кварацхелия, армения, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Пять грузинских футболистов попали в символическую сборную тура Лиги наций
23:34 24.03.2025 (обновлено: 23:57 24.03.2025)
Грузинский вингер французского "Пари Сен-Жермен" получил лучшую оценку среди игроков, участвовавших в ответных матчах плей-офф (10 очков), и стал MVP тура
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Пять игроков сборной Грузии по футболу вошли в символическую сборную плей-офф дивизиона B Лиги наций УЕФА по оценке аналитического портала whoscored.
Сборная Грузии по футболу 23 марта разгромила в Тбилиси команду Армении в рамках ответного матча плей-офф Лиги наций УЕФА со счетом 6:1. Первый матч в Ереване 20 марта завершился победой сборной Грузии – 3:0. По сумме двух матчей (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С.
В состав нападения команды, сформированной по схеме 4-4-2, международный аналитический портал включил Георгия Микаутадзе (9,2), а полузащита была полностью укомплектована игроками сборной Грузии – Георгий Чакветадзе (8,1), Отар Китеишвили (8,2), Анзор Меквабишвили (8,0) и Хвича Кварацхелия (10,0).
Грузинский вингер французского "Пари Сен-Жермен" получил лучшую оценку среди игроков, участвовавших в ответных матчах плей-офф (10 очков), и стал MVP тура. Микаутадзе расположился на втором месте.