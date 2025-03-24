https://sputnik-georgia.ru/20250324/vnov-ispaniya-opredelilis-vse-soperniki-sbornoy-gruzii-po-kvalifikatsii-na-chm-2026-292638739.html

Вновь Испания: определились все соперники сборной Грузии по квалификации на ЧМ-2026

Вновь Испания: определились все соперники сборной Грузии по квалификации на ЧМ-2026

Sputnik Грузия

Сборная Грузии сыграет в группе Е с командами Испании, Турции и Болгарии 24.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-24T16:06+0400

2025-03-24T16:06+0400

2025-03-24T16:06+0400

спорт

грузия

новости

болгария

турция

испания

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/10/251182141_0:43:2580:1494_1920x0_80_0_0_f38bbb1b5fe9de1e745ee44b04f9de34.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Определился третий соперник сборной Грузии по европейскому отборочному турниру чемпионата мира по футболу 2026 года, им стала команда Испании. Только за последние два года Грузия и Испания встречались между собой трижды – на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года и в 1/8 финала Евро. Все три матча сборная Грузии проиграла. Самое крупное поражение грузинская команда потерпела в Тбилиси 8 сентября 2023 года – 1:7. Сборная Грузии сыграет в группе Е с командами Испании, Турции и Болгарии. Расписание встреч сборной ГрузииПервый тур – 4 сентября: Второй тур – 7 сентября: Третий тур – 11 октября: Четвертый тур – 14 октября: Пятый тур – 15 ноября: Шестой тур – 18 ноября: По итогам жеребьевки были укомплектованы 12 групп. Победители каждой группы отправятся напрямую на чемпионат мира, а занявшие вторые места (12 команд) сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся четыре лучшие команды Лиги наций, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе европейской квалификации ЧМ. Те группы отборочного этапа, где оказалось по пять команд, начнут отборочный этап в марте 2025 года, там, где по четыре команды – в сентябре. Квалификационный этап завершится в ноябре, а матчи плей-офф пройдут в марте 2026 года. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Нью-Йорк примет финал первенства 19 июля 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

болгария

турция

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, болгария, турция, испания, футбол