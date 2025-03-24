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Вновь Испания: определились все соперники сборной Грузии по квалификации на ЧМ-2026
Вновь Испания: определились все соперники сборной Грузии по квалификации на ЧМ-2026
Sputnik Грузия
Сборная Грузии сыграет в группе Е с командами Испании, Турции и Болгарии 24.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Определился третий соперник сборной Грузии по европейскому отборочному турниру чемпионата мира по футболу 2026 года, им стала команда Испании. Только за последние два года Грузия и Испания встречались между собой трижды – на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года и в 1/8 финала Евро. Все три матча сборная Грузии проиграла. Самое крупное поражение грузинская команда потерпела в Тбилиси 8 сентября 2023 года – 1:7. Сборная Грузии сыграет в группе Е с командами Испании, Турции и Болгарии. Расписание встреч сборной ГрузииПервый тур – 4 сентября: Второй тур – 7 сентября: Третий тур – 11 октября: Четвертый тур – 14 октября: Пятый тур – 15 ноября: Шестой тур – 18 ноября: По итогам жеребьевки были укомплектованы 12 групп. Победители каждой группы отправятся напрямую на чемпионат мира, а занявшие вторые места (12 команд) сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся четыре лучшие команды Лиги наций, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе европейской квалификации ЧМ. Те группы отборочного этапа, где оказалось по пять команд, начнут отборочный этап в марте 2025 года, там, где по четыре команды – в сентябре. Квалификационный этап завершится в ноябре, а матчи плей-офф пройдут в марте 2026 года. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Нью-Йорк примет финал первенства 19 июля 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Вновь Испания: определились все соперники сборной Грузии по квалификации на ЧМ-2026
Сборная Грузии сыграет в группе Е с командами Испании, Турции и Болгарии
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Определился третий соперник сборной Грузии по европейскому отборочному турниру чемпионата мира по футболу 2026 года, им стала команда Испании.
Только за последние два года Грузия и Испания встречались между собой трижды – на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года и в 1/8 финала Евро. Все три матча сборная Грузии проиграла. Самое крупное поражение грузинская команда потерпела в Тбилиси 8 сентября 2023 года – 1:7.
Сборная Грузии сыграет в группе Е с командами Испании, Турции и Болгарии.
Расписание встреч сборной Грузии
Четвертый тур – 14 октября:
По итогам жеребьевки были укомплектованы 12 групп. Победители каждой группы отправятся напрямую на чемпионат мира, а занявшие вторые места (12 команд) сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся четыре лучшие команды Лиги наций, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе европейской квалификации ЧМ.
Те группы отборочного этапа, где оказалось по пять команд, начнут отборочный этап в марте 2025 года, там, где по четыре команды – в сентябре. Квалификационный этап завершится в ноябре, а матчи плей-офф пройдут в марте 2026 года.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.
Города-организаторы чемпионата мира: США (11 городов) – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл;
Мексика (три города) – Гвадалахара, Мехико, Монтеррей;
Канада (два города) – Торонто, Ванкувер.
Нью-Йорк примет финал первенства 19 июля 2026 года.