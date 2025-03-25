https://sputnik-georgia.ru/20250325/borba-s-korruptsiey-v-gruzii-budet-prodolzhatsya--zamministra-292657386.html

Борьба с коррупцией в Грузии будет продолжаться – замминистра

Борьба с коррупцией в Грузии будет продолжаться – замминистра

Sputnik Грузия

Грузия вошла в число 50 лучших стран и территорий по уровню свободы от коррупции, заняла 41 место в мире среди государств и 16 место в двадцатке лучших в... 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T20:40+0400

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коррупция

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Грузия занимает 41 место среди государств по уровню свободы от коррупции, и будет из года в год улучшать результаты в борьбе с ней, заявил заместитель министра финансов Михаил Дундуа в эфире телеканала "Имеди". Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В Индексе верховенства закона в 2024 году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире, среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Центр исследования благополучия Оксфордского университета в партнерстве с Сетью ООН по решениям в области устойчивого развития и международной исследовательской организацией Gallup опубликовал глобальный рейтинг восприятия коррупции в рамках Всемирного доклада о счастье. В рамках исследования была проведена оценка восприятия коррупции на основе глобального опроса: "Насколько распространена коррупция в органах власти? И насколько распространена коррупция в бизнесе?" Грузия вошла в число 50 лучших стран и территорий по уровню свободы от коррупции, заняла 41 место в мире среди государств и 16 место в двадцатке лучших в Европе. Грузия без коррупции – амбициозный план премьер-министра Грузии >>Грузия опережает в рейтинге все страны-кандидаты на вступление в ЕС, а также 19 государств-членов ЕС и НАТО: Италию, Португалию, Чехию, Литву, Латвию, Хорватию, Польшу, Грецию, Черногорию, Мальту, Словению, Турцию, Словакию, Албанию, Венгрию, Румынию, Кипр, Болгарию и Северную Македонию. Примечательно, что по данным глобального опроса Украина и Молдова вошли в последнюю десятку стран по уровню восприятия коррупции. В частности, Украина заняла 2 место в мире по уровню коррупции, а Молдова – 9 место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, общество, политика, михаил дундуа, оксфордский университет, грузия против коррупции, коррупция