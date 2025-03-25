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Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Грузии
Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Грузии
Sputnik Грузия
Решение об изменении прогноза отражает оценку агентства, что риски институциональной и управленческой устойчивости страны растут 25.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Грузии до негативного со стабильного, подтвердив его при этом на уровне "Ba2", говорится в пресс-релизе агентства. Решение об изменении прогноза отражает оценку агентства, что риски институциональной и управленческой устойчивости страны растут. Moody's ожидает, что государственные институты и управление в Грузии могут ослабнуть еще больше после недавних событий в стране. Внутриполитические риски остаются повышенными, внешнеполитические – также возросли из-за перспектив отказа США от участия в обеспечении европейской безопасности. Грузия улучшила позиции в рейтинге кредитного риска >>Подтверждение рейтингов Грузии на уровне "Ba2" в свою очередь отражает сильную экономическую и фискальную позиции страны. Агентство ожидает, что экономический рост в стране останется высоким. А продолжающееся сотрудничество Грузии с партнерами по развитию, такими как Всемирный банк, оказывает определенную поддержку ее экономической устойчивости.В феврале рейтинговое агентство S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB" со стабильным прогнозом.В декабре 2024 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", ухудшив прогноз со стабильного на негативный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, fitch ratings, рейтинг
экономика, грузия, новости, fitch ratings, рейтинг
Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Грузии
Решение об изменении прогноза отражает оценку агентства, что риски институциональной и управленческой устойчивости страны растут
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Грузии до негативного со стабильного, подтвердив его при этом на уровне "Ba2", говорится в пресс-релизе агентства.
"Moody's Ratings сегодня изменило прогноз государственного кредитного рейтинга Грузии. В то же время мы подтвердили долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте, а также приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на уровне "Ba2", – говорится в сообщении.
Решение об изменении прогноза отражает оценку агентства, что риски институциональной и управленческой устойчивости страны растут. Moody's ожидает, что государственные институты и управление в Грузии могут ослабнуть еще больше после недавних событий в стране.
Внутриполитические риски остаются повышенными, внешнеполитические – также возросли из-за перспектив отказа США от участия в обеспечении европейской безопасности.
Подтверждение рейтингов Грузии на уровне "Ba2" в свою очередь отражает сильную экономическую и фискальную позиции страны. Агентство ожидает, что экономический рост в стране останется высоким. А продолжающееся сотрудничество Грузии с партнерами по развитию, такими как Всемирный банк, оказывает определенную поддержку ее экономической устойчивости.
В феврале рейтинговое агентство S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB" со стабильным прогнозом.
В декабре 2024 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", ухудшив прогноз со стабильного на негативный.