https://sputnik-georgia.ru/20250325/moodys-ukhudshilo-prognoz-kreditnogo-reytinga-gruzii-292647710.html

Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Грузии

Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Грузии

Sputnik Грузия

Решение об изменении прогноза отражает оценку агентства, что риски институциональной и управленческой устойчивости страны растут 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T09:01+0400

2025-03-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Грузии до негативного со стабильного, подтвердив его при этом на уровне "Ba2", говорится в пресс-релизе агентства. Решение об изменении прогноза отражает оценку агентства, что риски институциональной и управленческой устойчивости страны растут. Moody's ожидает, что государственные институты и управление в Грузии могут ослабнуть еще больше после недавних событий в стране. Внутриполитические риски остаются повышенными, внешнеполитические – также возросли из-за перспектив отказа США от участия в обеспечении европейской безопасности. Грузия улучшила позиции в рейтинге кредитного риска >>Подтверждение рейтингов Грузии на уровне "Ba2" в свою очередь отражает сильную экономическую и фискальную позиции страны. Агентство ожидает, что экономический рост в стране останется высоким. А продолжающееся сотрудничество Грузии с партнерами по развитию, такими как Всемирный банк, оказывает определенную поддержку ее экономической устойчивости.В феврале рейтинговое агентство S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB" со стабильным прогнозом.В декабре 2024 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", ухудшив прогноз со стабильного на негативный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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