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Попытка свергнуть власть в Грузии – Каладзе об инициаторах законопроекта MEGOBARI в США
Попытка свергнуть власть в Грузии – Каладзе об инициаторах законопроекта MEGOBARI в США
Sputnik Грузия
Авторы законопроекта MEGOBARI хотят привести к власти в Грузии агентуру, заявил Каха Каладзе 25.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-25T17:25+0400
2025-03-25T17:25+0400
2025-03-25T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Законопроект MEGOBARI, рассматриваемый Сенатом США, о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона об "иноагентах", пропитан ложью, а его авторы пытаются свергнуть власть в Грузии, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Комитет Сената США по международным делам обсудит законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia"s Options for Building Accountability, Resilience and Independence) 27 марта. Законопроект инициировал конгрессмен Джо Уилсон еще при прошлом созыве сената, а разработал документ сенатор-республиканец Джим Риш в соавторстве с коллегой-демократом Джин Шахин. "И Шахин, и Риш - это люди, которые в последние годы отличаются антигрузинскими заявлениями. Эти люди напрямую борются против грузинской государственности, напрямую пытаются совершить госпереворот, конфронтацию и революцию. Они пытаются свергнуть власти Грузии и привести желанные ими силы", - заявил Каладзе. Это политическая демагогия! В Грузии резко ответили на заявление конгрессмена США>>Они хотят привести к власти агентуру, чтобы использовать страну для проведения своих интересов, когда им это понадобится, отметил он.По словам Каладзе, борьба против властей Грузии идет потому, что власти не позволили использовать страну для проведения интересов другой страны и не позволили принести страну и грузинский народ в жертву. MEGOBARI Act с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Германия ввела дополнительные запреты на въезд чиновников из Грузии>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, украина, каха каладзе, бидзина иванишвили, тбилиси
грузия, политика, новости, сша, украина, каха каладзе, бидзина иванишвили, тбилиси
Попытка свергнуть власть в Грузии – Каладзе об инициаторах законопроекта MEGOBARI в США
17:25 25.03.2025 (обновлено: 17:45 25.03.2025)
Авторы законопроекта MEGOBARI хотят привести к власти в Грузии агентуру, заявил Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Законопроект MEGOBARI, рассматриваемый Сенатом США, о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона об "иноагентах", пропитан ложью, а его авторы пытаются свергнуть власть в Грузии, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Комитет Сената США по международным делам обсудит законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia"s Options for Building Accountability, Resilience and Independence) 27 марта. Законопроект инициировал конгрессмен Джо Уилсон еще при прошлом созыве сената, а разработал документ сенатор-республиканец Джим Риш в соавторстве с коллегой-демократом Джин Шахин.
"И Шахин, и Риш - это люди, которые в последние годы отличаются антигрузинскими заявлениями. Эти люди напрямую борются против грузинской государственности, напрямую пытаются совершить госпереворот, конфронтацию и революцию. Они пытаются свергнуть власти Грузии и привести желанные ими силы", - заявил Каладзе.
Они хотят привести к власти агентуру, чтобы использовать страну для проведения своих интересов, когда им это понадобится, отметил он.
"Не существует никакой дружбы со стороны этих людей по отношению к Грузии. Это прямая вражда, поскольку документ пропитан ложью, и предпринимаются попытки показать общественности за пределами страны совершенно другую Грузию", - отметил он.
По словам Каладзе, борьба против властей Грузии идет потому, что власти не позволили использовать страну для проведения интересов другой страны и не позволили принести страну и грузинский народ в жертву.
"Мы не пошли на этот шаг. Конечно, это было нелегко, это сопровождалось слишком большим количеством угроз, шантажа и оскорблений, которые продолжаются и по сей день", - отметил Каладзе.
MEGOBARI Act с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг".
В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России