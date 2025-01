https://sputnik-georgia.ru/20250110/eto-politicheskaya-demagogiya-v-gruzii-rezko-otvetili-na-zayavlenie-kongressmena-ssha-291703806.html

Это политическая демагогия! В Грузии резко ответили на заявление конгрессмена США

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Разговор о том, что Грузия – пророссийское, проиранское и прокитайское государство, это политическая демагогия, к которой прибегают при отсутствии всяких аргументов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили, комментируя заявление американского конгрессмена-республиканца Джо Уилсона. Уилсон назвал основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили диктатором Грузии в стадии подготовки, марионеткой президента России Владимира Путина, "Коммунистической партии Китая" и тегеранского режима. По его словам, власти Грузии представляют серьезную угрозу для США и свободы во всем мире. По словам депутата, весь мир получает выгоды от экономического потенциала Китая, особенно США и государства Евросоюза. Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон, который отличается резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии, выступил на панельной дискуссии Института Хадсона в четверг. Участие в мероприятии также приняла и экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее, 30 декабря, Уилсон в соцсети Х написал, что пригласил Зурабишвили на инаугурацию Трампа "как единственного легитимного лидера в Грузии". А накануне Зурабишвили подтвердила, что едет в Вашингтон на церемонию инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Экс-президент Грузии подтвердила, что едет на инаугурацию Трампа>>Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Трамп не приглашал Зурабишвили, а Уилсон – враг Грузии. Джо Уилсон является автором законопроекта MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". В конце декабря Уилсон написал несколько постов в соцсети X по Грузии. Согласно одному из них, Иванишвили является коррумпированным политиком, который любит Китай и Иран и ненавидит США. Уилсон призвал избранного президента США Дональда Трампа урезать всю финансовую помощь Грузии, если Иванишвили удастся превратить Грузию из демократии в диктатуру. Премьер: Грузия предлагает администрации Трампа начать отношения с чистого листа>>Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Однако на сегодняшний день остается открытым вопрос, кто из официальных представителей грузинской власти сможет поехать на инаугурацию. США в 2024 году ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

