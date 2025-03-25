https://sputnik-georgia.ru/20250325/v-gruzii-gotovyatsya-otmetit-1700-let-so-dnya-prinyatiya-khristianstva-292653718.html

В Грузии готовятся отметить 1700 лет провозглашения христианства государственной религией

В Грузии готовятся отметить 1700 лет провозглашения христианства государственной религией

Sputnik Грузия

В Грузии пройдут мероприятия, которые напомнят миру о прошлом Грузии, о столетиях борьбы, отметил глава парламента 25.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-25T14:54+0400

2025-03-25T14:54+0400

2025-03-25T15:27+0400

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вселенский патриархат

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Мероприятия, подготовленные к празднованию 1700-летия со дня провозглашения христианства государственной религией Грузии, напомнят миру об истории этой страны, ее борьбе и добытой славе, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети. Папуашвили приурочил свой пост к праздничной дате –108-летию со дня восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.По его словам, культура, идентичность, имя Грузии были, есть и будут главной заботой и ареной Грузинской церкви. "В день восстановления автокефалии я хотел бы в первую очередь поздравить Его Святейшество и Блаженство Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию II, который внес огромный вклад в признание восстановленной автокефалии", – написал Папуашвили. Президент: Церковь – основа духовной стойкости Грузии>>Спикер парламента поздравил всех граждан Грузии, независимо от вероисповедания и национальности, с этой датой, отметив, что автокефалия Грузинской Церкви, как и суверенитет грузинского государства, является крепкой опорой для страны. По его словам, именно церковь дает людям жизненную силу, которая питает грузинскую нацию и на протяжении многих лет будоражит наше государственное сознание. В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь, на правах экзархата, подчинил Синоду Русской церкви. После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II. В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 1977 года по настоящее время Католикосом-Патриархом Всея Грузии является Святейший и Блаженнейший Илия Второй.Христианство в Грузии появилось в 30-х годах IV века. Святую Нину (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана. По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан поверил в Бога. В 326 году христианство было объявлено государственной религией Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, илия второй, грузинская православная церковь, шалва папуашвили, вселенский патриархат