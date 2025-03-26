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"Без единства", но в Европу – парламент Армении принял законопроект
"Без единства", но в Европу – парламент Армении принял законопроект
Sputnik Грузия
Парламент страны принял законопроект о начале процесса интеграции страны в ЕС, но без указания "единой воли" народа 26.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-26T11:01+0400
2025-03-26T11:01+0400
2025-03-26T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС. "За" проголосовали 64 депутата , 7 – "против", воздержавшихся не было.Оппозиционная фракция "Айастан" не приняла участия в голосовании, фракция "Честь имею" голосовала "против".Законопроект был выдвинут в рамках инициативы ряда общественных и политических организаций, которые собрали для него 60 тыс. подписей граждан страны (по Конституции Армении, гражданские законопроекты для рассмотрения в парламенте должны набрать не менее 50 тыс. подписей). Что обсудили Россия и США в Эр-Рияде>>Представители оппозиции раскритиковали законопроект, заявив, что он не предполагает какой-либо программы действий, а чиновники Евросоюза отреагировали на него намного слабее, чем ожидалось.Ранее премьер-министр Никол Пашинян пояснял, что этот шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум. Позже он заявил, что Армения "неплохо себя чувствует" в ЕАЭС, заинтересована в углублении отношений с Ираном, но в то же время "определенная и чувствительная часть народа" хочет иметь европейский выбор для будущего страны. Комментируя решение правительства Армении, в Кремле заявили, что невозможно быть одновременно участником Евразийского экономического союза и ЕС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение законопроекта как начало выхода Еревана из ЕАЭС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, армения, европа, никол пашинян, еаэс, политика
в мире, армения, европа, никол пашинян, еаэс, политика
"Без единства", но в Европу – парламент Армении принял законопроект
11:01 26.03.2025 (обновлено: 11:33 26.03.2025)
Парламент страны принял законопроект о начале процесса интеграции страны в ЕС, но без указания "единой воли" народа
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС.
"За" проголосовали 64 депутата , 7 – "против", воздержавшихся не было.
Оппозиционная фракция "Айастан" не приняла участия в голосовании, фракция "Честь имею" голосовала "против".
Законопроект был выдвинут в рамках инициативы ряда общественных и политических организаций, которые собрали для него 60 тыс. подписей граждан страны (по Конституции Армении, гражданские законопроекты для рассмотрения в парламенте должны набрать не менее 50 тыс. подписей).
Представители оппозиции раскритиковали законопроект, заявив, что он не предполагает какой-либо программы действий, а чиновники Евросоюза отреагировали на него намного слабее, чем ожидалось.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян пояснял, что этот шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум.
Позже он заявил, что Армения "неплохо себя чувствует" в ЕАЭС, заинтересована в углублении отношений с Ираном, но в то же время "определенная и чувствительная часть народа" хочет иметь европейский выбор для будущего страны.
Комментируя решение правительства Армении, в Кремле заявили, что невозможно быть одновременно участником Евразийского экономического союза и ЕС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение законопроекта как начало выхода Еревана из ЕАЭС.