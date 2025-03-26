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Грузия и Индия намерены расширить сотрудничество в сфере образования

Грузия и Индия намерены расширить сотрудничество в сфере образования

Sputnik Грузия

Страны будут стремиться расширять совместные проекты, ориентированные на проекты по обмену студентов и докторантуру 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T17:50+0400

2025-03-26T17:50+0400

2025-03-26T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Вопросы расширения сотрудничества между университетами Грузии и Индии, а также реализации совместных программ обмена и докторантуры обсудил министр образования Грузии Александр Цуладзе со своим коллегой Сукантой Маджумдаром в ходе визита в Индию. Глава Минобразования Грузии в рамках рабочего визита провел с индийским коллегой официальную встречу. Стороны ознакомили друг друга с достижениями в области образования, с текущими и планируемыми проектами. Также обсудили вопросы углубления образовательных связей и сотрудничества на институциональном уровне между Грузией и Индией. Министр образования Грузии подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами и отметил, что Индию и Грузию связывают долгосрочные успешные партнерские отношения. Почему развитие Среднего коридора – приоритет правительства Грузии? Ответ главы МИД>>В свою очередь Маджумдар положительно оценил текущие проекты в системе образования Грузии, поблагодарил министра за сотрудничество и выразил готовность углублять партнерство с Грузией. Следует отметить, что на прошлой неделе состоялся первый официальный визит министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили, в рамках которого глава внешнеполитического ведомства приняла участие в ежегодной международной конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели. На мероприятии мировые лидеры, дипломаты, главы предприятий и ученые обсуждали геополитическую динамику, глобальные проблемы безопасности, экономические тенденции и многостороннее сотрудничество в этих сферах. Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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