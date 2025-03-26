https://sputnik-georgia.ru/20250326/na-granitse-gruzii-s-rossiey-postroyat-bolshuyu-avtostoyanku-292660308.html

На границе Грузии с Россией построят большую автостоянку

На границе Грузии с Россией построят большую автостоянку

Sputnik Грузия

Согласно исследованию, представленному компанией, выбранное место для парковки не подвержено селям и оползням 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T09:01+0400

2025-03-26T09:01+0400

2025-03-26T09:01+0400

грузия

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степанцминда

казбеги

грузино-российская граница

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Автопарковку на 1,5 тысячи мест планируют построить в поселке Степанцминда, вблизи грузино-российской границы, сообщается на сайте медиаплатформы BMG. Автомобильная дорога через Степанцминда – единственная дорога, связывающая Грузию и Россию через пропускной пункт "Казбеги – Верхний Ларс". В зимний период времени на дороге возникает опасность схода лавин и гололедица, из-за чего автомобили часто вынуждены пережидать непогоду. Парковка разместится на участке площадью 136,5 тысячи м2 к югу от Степанцминда. Компания Global Parking уже направила проект в Департамент по надзору за окружающей средой. Согласно исследованию, представленному компанией, выбранное место для парковки не подвержено селям и оползням. Грузия приостановила работу ТПП "Казбеги" на границе с Россией >>В представленной документации говорится, что проект будет способствовать развитию туристического сектора. В частности, парковка большой вместимости обеспечит более удобную логистику и передвижение в Казбеги. Кроме того, проект нацелен на улучшение транспортной инфраструктуры, т. е. устранение проблемы заторов. Также проект будет содействовать поддержке местного бизнеса, доход которого от ресторанов и гостиниц будет расти на фоне роста турпотока. Строительство новой парковки на границе "Верхний Ларс" важно в связи с возросшими транспортными потоками, в том числе с ростом экспорта автомобилей в Центральную Азию, поскольку автомобили в эти страны поставляются через границу "Ларс". Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги – "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

степанцминда

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грузия, новости, общество, степанцминда, казбеги, грузино-российская граница