https://sputnik-georgia.ru/20250326/ulitsa-gruzinskogo-chempiona-ufc-ili-topuriya-otkrylas-v-ispanskom-toledo-292660786.html

Улица грузинского чемпиона UFC Ильи Топурия открылась в испанском Толедо

Улица грузинского чемпиона UFC Ильи Топурия открылась в испанском Толедо

Sputnik Грузия

Ранее в честь испанского дзюдоиста грузинского происхождения Нико Шеразадишвили в городе Брунете (пригород Мадрида) назвали улицу 26.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-26T15:52+0400

2025-03-26T15:52+0400

2025-03-26T15:52+0400

спорт

новости

грузия

испания

мадрид

илья топурия

ufc

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0e/273052922_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_b2d1a3afef13f8d1a28f059e0bf9e9f7.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Улица грузинского чемпиона UFC, выступающего за Испанию Ильи Топурия открылась в Толедо, сообщили в мэрии испанского города. Титул чемпиона UFC Илья Топурия завоевал в феврале 2024 года, победив нокаутом Александра Волкановски, а 26 октября того же года впервые в карьере защитил титул. Ранее, в 2018 году, в честь испанского дзюдоиста грузинского происхождения Нико Шеразадишвили в городе Брунете (пригород Мадрида) назвали улицу. Подобной чести Шеразадишвили удостоился за то, что принес Испании первое в истории золото чемпионата мира по дзюдо среди мужчин. Илья Топурия Илья Топурия родился в 1997 году в Германии. Когда Илье было семь лет, родители отправили его вместе с братом в Грузию, в город Рустави, к бабушке и дедушке. Спустя шесть-семь лет, когда родители Топурия уже жили в Испании, они вновь забрали детей к себе. Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

испания

мадрид

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, испания, мадрид, илья топурия, ufc