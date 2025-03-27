https://sputnik-georgia.ru/20250327/espch-pristupil-k-rassmotreniyu-iska-gruzinskikh-npo-protiv-zakona-ob-inoagentakh-292685520.html
ЕСПЧ приступил к рассмотрению иска грузинских НПО против закона об "иноагентах"
ЕСПЧ приступил к рассмотрению иска грузинских НПО против закона об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Шестнадцатого октября 2024 года 16 грузинских средств массовой информации, 120 НПО и четыре физических лица подали иск в ЕСПЧ на закон "О прозрачности... 27.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-27T18:45+0400
2025-03-27T18:45+0400
2025-03-27T18:45+0400
грузия
новости
политика
европейский суд по правам человека
еспч
закон об "иноагентах"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23428/88/234288801_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_31da09a525383eecab4fc871d562fd20.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению иска грузинских неправительственных организаций и СМИ против закона "О прозрачности иностранного влияния", сообщило НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ)". Шестнадцатого октября 2024 года 16 средств массовой информации, 120 НПО и четыре физических лица подали иск в Европейский суд по правам человека на закон "О прозрачности иностранного влияния" и вызванные им тяжелые последствия.Согласно вступившему в силу в начале июня 2024 года закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и ежегодно заполнять финансовую декларацию. По мнению истцов, резонансный закон нарушает шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь идет о статьях 8 "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 "Свобода выражения мнения", 11 "Свобода собраний и объединений", 13 "Право на эффективное средство правовой защиты", 14 "Запрещение дискриминации" и 18 "Пределы использования ограничений в отношении прав". Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Вышеуказанные НПО, СМИ и экс-президент называют закон о прозрачности "российским", а требования в законе к НПО и СМИ "российскими методами" борьбы с правами человека. Власти заявляют, что вся кампания против закона – это одна большая ложь, которая направлена на сокрытие реальных целей финансируемых из-за рубежа НПО. Резонансный закон Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года. Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы >>Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Власти Грузии изначально назвали решения Запада несправедливыми и напомнили о лепте страны в международные миссии. Кроме того, в середине июля правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23428/88/234288801_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_65ee08e502148102caeef4821c6fded4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, европейский суд по правам человека, еспч, закон об "иноагентах"
грузия, новости, политика, европейский суд по правам человека, еспч, закон об "иноагентах"
ЕСПЧ приступил к рассмотрению иска грузинских НПО против закона об "иноагентах"
Шестнадцатого октября 2024 года 16 грузинских средств массовой информации, 120 НПО и четыре физических лица подали иск в ЕСПЧ на закон "О прозрачности иностранного влияния"
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению иска грузинских неправительственных организаций и СМИ против закона "О прозрачности иностранного влияния", сообщило НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ)".
Шестнадцатого октября 2024 года 16 средств массовой информации, 120 НПО и четыре физических лица подали иск в Европейский суд по правам человека на закон "О прозрачности иностранного влияния" и вызванные им тяжелые последствия.
"Европейский суд по правам человека сообщил нам, что приступил к рассмотрению иска, поданной на "российский закон", и задал государству соответствующие вопросы. Суд принял дело к производству по всем пунктам", – говорится в сообщении.
Согласно вступившему в силу в начале июня 2024 года закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и ежегодно заполнять финансовую декларацию.
По мнению истцов, резонансный закон нарушает шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Речь идет о статьях 8 "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 "Свобода выражения мнения", 11 "Свобода собраний и объединений", 13 "Право на эффективное средство правовой защиты", 14 "Запрещение дискриминации" и 18 "Пределы использования ограничений в отношении прав".
Конституционный суд Грузии 9 октября отклонил ходатайство истцов о применении временной меры: приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния" на время рассмотрения иска. Суд счет безосновательными представленные истцами опасения.
Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Вышеуказанные НПО, СМИ и экс-президент называют закон о прозрачности "российским", а требования в законе к НПО и СМИ "российскими методами" борьбы с правами человека. Власти заявляют, что вся кампания против закона – это одна большая ложь, которая направлена на сокрытие реальных целей финансируемых из-за рубежа НПО.
Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года.
Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Власти Грузии изначально назвали решения Запада несправедливыми и напомнили о лепте страны в международные миссии. Кроме того, в середине июля правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.