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ЕСПЧ приступил к рассмотрению иска грузинских НПО против закона об "иноагентах"
ЕСПЧ приступил к рассмотрению иска грузинских НПО против закона об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Шестнадцатого октября 2024 года 16 грузинских средств массовой информации, 120 НПО и четыре физических лица подали иск в ЕСПЧ на закон "О прозрачности... 27.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-27T18:45+0400
2025-03-27T18:45+0400
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европейский суд по правам человека
еспч
закон об "иноагентах"
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению иска грузинских неправительственных организаций и СМИ против закона "О прозрачности иностранного влияния", сообщило НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ)". Шестнадцатого октября 2024 года 16 средств массовой информации, 120 НПО и четыре физических лица подали иск в Европейский суд по правам человека на закон "О прозрачности иностранного влияния" и вызванные им тяжелые последствия.Согласно вступившему в силу в начале июня 2024 года закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и ежегодно заполнять финансовую декларацию. По мнению истцов, резонансный закон нарушает шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь идет о статьях 8 "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 "Свобода выражения мнения", 11 "Свобода собраний и объединений", 13 "Право на эффективное средство правовой защиты", 14 "Запрещение дискриминации" и 18 "Пределы использования ограничений в отношении прав". Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Вышеуказанные НПО, СМИ и экс-президент называют закон о прозрачности "российским", а требования в законе к НПО и СМИ "российскими методами" борьбы с правами человека. Власти заявляют, что вся кампания против закона – это одна большая ложь, которая направлена на сокрытие реальных целей финансируемых из-за рубежа НПО. Резонансный закон Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года. Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы &gt;&gt;Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Власти Грузии изначально назвали решения Запада несправедливыми и напомнили о лепте страны в международные миссии. Кроме того, в середине июля правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, европейский суд по правам человека, еспч, закон об "иноагентах"
грузия, новости, политика, европейский суд по правам человека, еспч, закон об "иноагентах"

ЕСПЧ приступил к рассмотрению иска грузинских НПО против закона об "иноагентах"

18:45 27.03.2025
© AP Photo / Christian LutzЕвропейский суд по правам человека в Страсбурге
Европейский суд по правам человека в Страсбурге - Sputnik Грузия, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Christian Lutz
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Шестнадцатого октября 2024 года 16 грузинских средств массовой информации, 120 НПО и четыре физических лица подали иск в ЕСПЧ на закон "О прозрачности иностранного влияния"
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению иска грузинских неправительственных организаций и СМИ против закона "О прозрачности иностранного влияния", сообщило НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ)".
Шестнадцатого октября 2024 года 16 средств массовой информации, 120 НПО и четыре физических лица подали иск в Европейский суд по правам человека на закон "О прозрачности иностранного влияния" и вызванные им тяжелые последствия.

"Европейский суд по правам человека сообщил нам, что приступил к рассмотрению иска, поданной на "российский закон", и задал государству соответствующие вопросы. Суд принял дело к производству по всем пунктам", – говорится в сообщении.

Согласно вступившему в силу в начале июня 2024 года закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и ежегодно заполнять финансовую декларацию.
По мнению истцов, резонансный закон нарушает шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Речь идет о статьях 8 "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 "Свобода выражения мнения", 11 "Свобода собраний и объединений", 13 "Право на эффективное средство правовой защиты", 14 "Запрещение дискриминации" и 18 "Пределы использования ограничений в отношении прав".

Конституционный суд Грузии 9 октября отклонил ходатайство истцов о применении временной меры: приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния" на время рассмотрения иска. Суд счет безосновательными представленные истцами опасения.

Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Вышеуказанные НПО, СМИ и экс-президент называют закон о прозрачности "российским", а требования в законе к НПО и СМИ "российскими методами" борьбы с правами человека. Власти заявляют, что вся кампания против закона – это одна большая ложь, которая направлена на сокрытие реальных целей финансируемых из-за рубежа НПО.

Резонансный закон

Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года.
Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы >>
Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Власти Грузии изначально назвали решения Запада несправедливыми и напомнили о лепте страны в международные миссии. Кроме того, в середине июля правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.
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