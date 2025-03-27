https://sputnik-georgia.ru/20250327/espch-pristupil-k-rassmotreniyu-iska-gruzinskikh-npo-protiv-zakona-ob-inoagentakh-292685520.html

ЕСПЧ приступил к рассмотрению иска грузинских НПО против закона об "иноагентах"

ЕСПЧ приступил к рассмотрению иска грузинских НПО против закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Шестнадцатого октября 2024 года 16 грузинских средств массовой информации, 120 НПО и четыре физических лица подали иск в ЕСПЧ на закон "О прозрачности... 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T18:45+0400

2025-03-27T18:45+0400

2025-03-27T18:45+0400

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европейский суд по правам человека

еспч

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению иска грузинских неправительственных организаций и СМИ против закона "О прозрачности иностранного влияния", сообщило НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ)". Шестнадцатого октября 2024 года 16 средств массовой информации, 120 НПО и четыре физических лица подали иск в Европейский суд по правам человека на закон "О прозрачности иностранного влияния" и вызванные им тяжелые последствия.Согласно вступившему в силу в начале июня 2024 года закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и ежегодно заполнять финансовую декларацию. По мнению истцов, резонансный закон нарушает шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь идет о статьях 8 "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 "Свобода выражения мнения", 11 "Свобода собраний и объединений", 13 "Право на эффективное средство правовой защиты", 14 "Запрещение дискриминации" и 18 "Пределы использования ограничений в отношении прав". Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Вышеуказанные НПО, СМИ и экс-президент называют закон о прозрачности "российским", а требования в законе к НПО и СМИ "российскими методами" борьбы с правами человека. Власти заявляют, что вся кампания против закона – это одна большая ложь, которая направлена на сокрытие реальных целей финансируемых из-за рубежа НПО. Резонансный закон Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года. Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Почему в Грузии нужно принять аналог американского закона FARA? Аргументы правящей силы >>Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Власти Грузии изначально назвали решения Запада несправедливыми и напомнили о лепте страны в международные миссии. Кроме того, в середине июля правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европейский суд по правам человека, еспч, закон об "иноагентах"