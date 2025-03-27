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Грузия назначила трех новых послов в четырех странах
Грузия назначила трех новых послов в четырех странах
Sputnik Грузия
Послы вступят в свои должности после вручения верительных грамот главам организаций и государств по месту своего назначения 27.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-27T23:11+0400
2025-03-27T23:11+0400
2025-03-27T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. МИД Грузии сообщил о назначении новых послов в Турцию, Швейцарию и Княжество Лихтенштейн, а также на Кубу. Послы вступят в свои должности после вручения верительных грамот главам организаций и государств по месту своего назначения. Арчил Каландия назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Турции. С 2005 года он работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2018-2023 гг. занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Китае. Каландия присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника. Шота Гецадзе назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн. Имеет большой опыт работы на различных должностях в судебной системе. Назначены новые послы Грузии в ООН и четыре страны >>Григол Барамидзе назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии на Кубе. Он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Армении. Барамидзе присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. МИД Грузии 21 марта сообщил о назначении новых послов в представительстве ООН в Женеве, а также в Австрии, ОАЭ, Беларуси и Узбекистане. На сегодняшний день вакантным остается пост посла Грузии в США. Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кандидатура уже определена и назначение на должность – вопрос времени. Согласно Конституции, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, турция, швейцария, куба, мид грузии
грузия, новости, политика, турция, швейцария, куба, мид грузии
Грузия назначила трех новых послов в четырех странах
Послы вступят в свои должности после вручения верительных грамот главам организаций и государств по месту своего назначения
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. МИД Грузии сообщил о назначении новых послов в Турцию, Швейцарию и Княжество Лихтенштейн, а также на Кубу.
Послы вступят в свои должности после вручения верительных грамот главам организаций и государств по месту своего назначения.
Арчил Каландия назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Турции. С 2005 года он работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2018-2023 гг. занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Китае. Каландия присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника.
Шота Гецадзе назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн. Имеет большой опыт работы на различных должностях в судебной системе.
Григол Барамидзе назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии на Кубе. Он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Армении. Барамидзе присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
МИД Грузии 21 марта сообщил о назначении новых послов в представительстве ООН в Женеве, а также в Австрии, ОАЭ, Беларуси и Узбекистане.
На сегодняшний день вакантным остается пост посла Грузии в США. Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кандидатура уже определена и назначение на должность – вопрос времени.
Согласно Конституции, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства.