https://sputnik-georgia.ru/20250327/partiya-saakashvili-mozhet-byt-uprazdnena--deputat-macharashvili-292682511.html

Партия Саакашвили может быть упразднена – депутат Мачарашвили

Партия Саакашвили может быть упразднена – депутат Мачарашвили

Sputnik Грузия

По мнению законодателя, главным эффектом работы следственной комиссии может стать упразднение партии "Единое национальное движение" 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T14:50+0400

2025-03-27T14:50+0400

2025-03-27T14:50+0400

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единое национальное движение

гурам мачарашвили

"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Работа, которую проделает временная следственная комиссия по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение", основанной в свое время экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, может стать основанием для ликвидации этой политической силы, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Очередное заседание проходит в пятницу. По словам депутата, в основном все допросы касаются политического руководства, его ответственности в военных действиях. На этот раз на заседание комиссии вызвано военное руководство времен "Нацдвижения". У временной следственной комиссии есть вопросы к Лаше Коиава, Шалве Джанашвили, Зазе Гогава и Мамуке Курашвили. Работа комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе, по тем или иным обстоятельствам, в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. Резкий откат от демократии – Совет Европы принял жесткую резолюцию по Грузии>>До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение, гурам мачарашвили, "сила народа"