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Резкий откат от демократии – Совет Европы принял жесткую резолюцию по Грузии

Резкий откат от демократии – Совет Европы принял жесткую резолюцию по Грузии

Sputnik Грузия

Резолюцию "Ситуация с местной и региональной демократией в Грузии" поддержал 101 член Конгресса местных и региональных властей СЕ 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T13:11+0400

2025-03-27T13:11+0400

2025-03-27T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Быстрый и резкий откат демократии, который наблюдается в Грузии в течение последних двух лет, оказывает все более негативное влияние на местную демократию, что особенно обострилось после парламентских выборов 2024 года, говорится в резолюции, принятой Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. Резолюцию под названием "Ситуация с местной и региональной демократией в Грузии" приняли на 48-ой сессии Конгресса СЕ в Страсбурге 26 марта. Документ поддержал 101 член Конгресса, против проголосовали 10. Это усилилось после парламентских выборов, которые, как отмечено в документе, были отклонены всеми оппозиционными партиями, а также местными и некоторыми международными наблюдателями за выборами, в частности, из-за опасений по поводу их честности, а также после решения приостановить процесс вступления Грузии в ЕС 28 ноября 2024 года. Пример политического давления – Нацбанк Грузии возмущен резолюцией Европарламента>>В документе отмечено, что постепенное вытеснение оппозиции с политической сцены и отсутствие диалога между властями и оппозицией привели к фактическому отсутствию политического плюрализма, в том числе в муниципальных советах. В документе также отмечено, что после принятия весьма противоречивого закона "О прозрачности иностранного влияния" и аналога американского закона об "иноагентах" FARA в первом чтении, НПО и критически настроенные СМИ все чаще подвергаются запугиванию и стигматизации. "Это подрывает их свободу ассоциации и свободу выражения мнений. В демократическом обществе свобода выражения мнений должна защищаться, поддерживаться и поощряться независимо от того, является ли она критической по отношению к правительству, и даже если она находится под влиянием международного дискурса", – говорится в документе. Невозможно воспринимать Европарламент всерьез – ответ "Грузинской мечты" на резолюцию>>Авторы резолюции отмечают, что жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов и оппонентов со стороны правоохранительных органов во многих городах, и особенно в столице Грузии – Тбилиси, нарушили как свободу выражения, так и свободу собраний. Более того, на свободу собраний в Грузии негативно повлияли недавние поправки к законодательству, ужесточающие санкции и штрафы за публичные демонстрации, которые, по мнению Венецианской комиссии, содержат "расплывчатые и широко сформулированные положения, предоставляющие властям [включая местные власти] чрезмерно широкую свободу действий в их применении". В документе подчеркивается, что с момента последних выборов в законодательную базу, связанную с местными выборами в Грузии, более 20 раз вносились изменения без проведения обширных консультаций и консенсуса. Это, по мнению авторов резолюции, не соответствует принципу стабильности избирательного законодательства. "Кроме того, поправки укрепили доминирующее положение правящей партии в Центральной избирательной комиссии, подорвав ее независимость, а также отменили основные правила, касающиеся избирательной системы, гендерных квот и создания избирательных округов", – говорится в резолюции. Замечания от чешских друзей Саакашвили не принимаются – спикер парламента>>Авторы документа считают, что необходимы срочные меры для возобновления политического диалога на всех уровнях власти и с участием всех заинтересованных сторон для уменьшения поляризации, восстановления издержек и противовесов, необходимых для плюралистической демократии, и регулирования прав оппозиции на участие. В резолюции также подчеркивается, что необходимо отменить недавно принятое репрессивное законодательство, которое налагает неоправданные ограничения на свободу выражения мнений и мирных собраний, расследовать случаи произвольных арестов и насильственных действий в отношении участников протестов и журналистов, а также освободить лиц, задержанных за участие в протестах против правительства. Мы идем неверным путем! Депутат Европарламента о критической резолюции по Грузии>>Кроме того, в резолюции отмечено, что необходимо принять все необходимые меры для создания условий для демократической обстановки в преддверии предстоящих местных выборов, способствуя прогрессу на пути к свободным и справедливым выборам и возврату к принятию решений на основе консенсуса. В документе подчеркивается, что будущие выборы должны проходить в улучшенной избирательной среде, под наблюдением независимой и беспристрастной избирательной администрации и под тщательным международным наблюдением, чтобы гарантировать действительно справедливый, свободный и прозрачный процесс. Правительство должно предпринять шаги, чтобы поощрить оппозицию принять участие в предстоящих местных выборах, в частности, гарантировать всем политическим партиям справедливое время для выступлений во всех СМИ, особенно в официальных. Подобные жесты и инициативы по снижению напряженности в стране должны быть предприняты до местных выборов, запланированных на октябрь текущего года, говорится в резолюции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, совет европы, венецианская комиссия, страсбург, грузия - евросоюз, евросоюз