https://sputnik-georgia.ru/20250327/pod-prikrytiem-analitiki-amerikanskiy-rand-corporation-na-sluzhbe-ukrainy-292681501.html

Под прикрытием аналитики: американский RAND Corporation на службе Украины

Под прикрытием аналитики: американский RAND Corporation на службе Украины

Sputnik Грузия

Известный американский аналитический центр RAND Corporation используется украинской стороной для вербовки граждан России и разведки 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T12:45+0400

2025-03-27T12:45+0400

2025-03-27T12:45+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Украинские спецслужбы, действуя под прикрытием американской RAND Corporation, занимаются вербовкой в России и сбором информации о ходе специальной военной операции, заявили в ЦОС ФСБ РФ, сообщает РИА Новости. По информации силовых структур, украинские спецслужбы связываются с россиянами, преимущественно имеющими отношение к военной сфере, через мессенджеры, предлагая сотрудничество с американской компанией RAND Corporation в обмен на значительное денежное вознаграждение.Как рассказали в ФСБ, RAND Corporation - это американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Давление на оппозицию – замглавы Гагаузии о задержании Гуцул>>Отмечается, что основным заявленным направлением деятельности RAND является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности США, разработка и выявление стратегических проблем и разработка концепций. Подчеркивается, что значительная часть исследований RAND, посвященная безопасности США, засекречена. Согласно сообщению, источниками финансирования RAND являются федеральные агентства США, правительства штатов США, местные правительства США, а также правительства, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации. В декабре 2023 года RAND Corporation была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, сша, украина, европа, фсб, обострение ситуации вокруг украины