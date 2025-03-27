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Red Wings свяжет Тбилиси и Батуми с Нижним Новгородом

Red Wings свяжет Тбилиси и Батуми с Нижним Новгородом

Sputnik Грузия

Рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси будут выполняться по понедельникам, а из Тбилиси – по вторникам 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T22:16+0400

2025-03-27T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings начнет выполнять рейсы Нижний Новгород – Тбилиси и Нижний Новгород – Батуми с конца апреля текущего года, сообщил "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова. Рейсы в Батуми начнутся с 26 апреля. Первоначально рейсы из Нижнего Новгорода будут выполняться по субботам, а из Батуми – по воскресеньям. С 28 мая частота полетов увеличится, и рейсы будут выполнятся из Нижнего Новгорода и по средам, а из Батуми в Нижний Новгород – по четвергам. Перелет займет 3 часа 35 минут. Кроме того, авиакомпания выполнит первый рейс в Тбилиси 28 апреля. Рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси будут выполняться по понедельникам, а из Тбилиси – по вторникам. Тбилиси и Новосибирск свяжет прямой авиарейс >>С 5 июня будут добавлены дополнительные частоты: из Нижнего Новгорода в Тбилиси будут выполняться по четвергам, а из Тбилиси в Нижний Новгород – по пятницам. Время в пути по этому маршруту составит 3 часа 20 минут. С 30 марта аэропорт переходит на весенне-летнее расписание 2025 года, куда вошло 24 направления, которые будут обслуживать 18 авиакомпаний. Расписание будет действовать до 25 октября 2025 года. В течение сезона оно может меняться. В середине мая 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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