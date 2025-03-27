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Туристка погибла под лавиной в горах Грузии
Туристка погибла под лавиной в горах Грузии
Sputnik Грузия
Туристка каталась в горах на лыжах без сопровождения гида 27.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-27T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Туристка из Испании погибла результате схода лавины в горах Сванети (регион Самегрело-Земо Сванети), cообщает телеканал "Имеди". Несчастный случай произошел в селе Ушгули. По словам мэра Местиа, погибшая каталась в горах на лыжах с еще тремя туристами из Испании без сопровождения гида.Тело нашли с помощью местных гидов и доставили в прозектуру города Кутаиси (регион Имерети). Другие туристы в результате схода лавины не пострадали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, испания, сванети
грузия, происшествия, новости, испания, сванети
Туристка погибла под лавиной в горах Грузии
Туристка каталась в горах на лыжах без сопровождения гида
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Туристка из Испании погибла результате схода лавины в горах Сванети (регион Самегрело-Земо Сванети), cообщает телеканал "Имеди".
Несчастный случай произошел в селе Ушгули. По словам мэра Местиа, погибшая каталась в горах на лыжах с еще тремя туристами из Испании без сопровождения гида.
Тело нашли с помощью местных гидов и доставили в прозектуру города Кутаиси (регион Имерети).
Другие туристы в результате схода лавины не пострадали.