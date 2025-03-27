https://sputnik-georgia.ru/20250327/turistka-pogibla-pod-lavinoy-v-gorakh-gruzii-292681002.html

Туристка погибла под лавиной в горах Грузии

Туристка погибла под лавиной в горах Грузии

Sputnik Грузия

Туристка каталась в горах на лыжах без сопровождения гида 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Туристка из Испании погибла результате схода лавины в горах Сванети (регион Самегрело-Земо Сванети), cообщает телеканал "Имеди". Несчастный случай произошел в селе Ушгули. По словам мэра Местиа, погибшая каталась в горах на лыжах с еще тремя туристами из Испании без сопровождения гида.Тело нашли с помощью местных гидов и доставили в прозектуру города Кутаиси (регион Имерети). Другие туристы в результате схода лавины не пострадали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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