https://sputnik-georgia.ru/20250327/vopros-natsionalnogo-interesa--spiker-parlamenta-gruzii-o-roste-ekonomiki-292683924.html

Вопрос национальных интересов – спикер парламента Грузии о росте экономики

Вопрос национальных интересов – спикер парламента Грузии о росте экономики

Sputnik Грузия

Проводимая правительством Грузии мирная политика, особенно в свете вызовов последних трех лет, позволяет стране иметь самые высокие темпы экономического роста... 27.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-27T15:52+0400

2025-03-27T15:52+0400

2025-03-27T16:43+0400

грузия

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Экономическое развитие Грузии является вопросом национальных интересов, завил председатель парламента Шалва Папуашвили в ходе панельной дискуссии на Экономическом форуме в Тбилиси. В Тбилиси прошла 17-я дискуссия экономического форума под названием "Региональная политика, экономический рост и роль власти". Заседание традиционно открыл спикер парламента Грузии. В мероприятии приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, а также представители бизнес-кругов. По его словам, в этой связи проводимая правительством Грузии мирная политика, особенно в свете вызовов последних трех лет, позволяет стране иметь самые высокие темпы экономического роста на континенте. Экономика Грузии стремительно развивается в последние годы. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году, по уточненным данным, – 9,4%. Экономический рост в январе 2025 года составил 11,1%. "Продолжая эту политику и обеспечивая среду экономической свободы, мы уверены, что страна и впредь будет добиваться высоких результатов", – сказал Папуашвили. Поддержка бизнеса Многие годы правительство помогает бизнес-сектору Грузии развиваться. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов. В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2024 год >>Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, касающихся более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, политика, шалва папуашвили, новости