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Афера с концертом Стинга в Грузии – мошеннику грозит до семи лет тюрьмы
Афера с концертом Стинга в Грузии – мошеннику грозит до семи лет тюрьмы
Sputnik Грузия
Когда пользователь выбирал конкретный билет и количество билетов, сайт автоматически перенаправлял его на платформу онлайн-платежей, а деньги переводились на... 28.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-28T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Обвиняемому в продаже билетов на якобы концерт британского музыканта Sting в Тбилиси через поддельный сайт грозит до 7 лет тюремного заключения, говорится в сообщении Прокуратуры Грузии. Следствием, проведенным в МВД, установлено, что в августе 2024 года обвиняемый путем несанкционированного изменения и сокрытия компьютерных данных создал поддельный "фишинговый" сайт "bsafest.online", который рекламировал в одной из социальных сетей. Поддельный сайт предлагал пользователям билеты на концерт британского певца Sting в Тбилиси. Когда пользователь выбирал конкретный билет и количество билетов, сайт автоматически перенаправлял его на платформу онлайн-платежей, а деньги переводились на криптокошелек и банковские счета, заранее указанные обвиняемым. Жертвы этого преступного деяния понесли значительный финансовый ущерб. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие уголовного дела в МВД продолжается. Случаи мошенничества в интернете довольно распространены. В Грузии мошенничество является одним из самых распространенных преступлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
Афера с концертом Стинга в Грузии – мошеннику грозит до семи лет тюрьмы
Когда пользователь выбирал конкретный билет и количество билетов, сайт автоматически перенаправлял его на платформу онлайн-платежей, а деньги переводились на криптокошелек
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Обвиняемому в продаже билетов на якобы концерт британского музыканта Sting в Тбилиси через поддельный сайт грозит до 7 лет тюремного заключения, говорится в сообщении Прокуратуры Грузии.
Следствием, проведенным в МВД, установлено, что в августе 2024 года обвиняемый путем несанкционированного изменения и сокрытия компьютерных данных создал поддельный "фишинговый" сайт "bsafest.online", который рекламировал в одной из социальных сетей.
Фишинг – это вид интернет-мошенничества, цель которого – получить личные данные пользователя, а фишинговый сайт – это обманная онлайн-платформа, созданная под видом законного сайта, ред.
Поддельный сайт предлагал пользователям билеты на концерт британского певца Sting в Тбилиси.
Когда пользователь выбирал конкретный билет и количество билетов, сайт автоматически перенаправлял его на платформу онлайн-платежей, а деньги переводились на криптокошелек и банковские счета, заранее указанные обвиняемым. Жертвы этого преступного деяния понесли значительный финансовый ущерб.
Обвиняемому предъявлено обвинение по статье "несанкционированное изменение или сокрытие информации в компьютерной сети в целях получения материальной выгоды, повлекшее причинение значительного материального ущерба потерпевшему", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие уголовного дела в МВД продолжается.
Случаи мошенничества в интернете довольно распространены. В Грузии мошенничество является одним из самых распространенных преступлений.