https://sputnik-georgia.ru/20250328/afera-s-kontsertom-stinga-v-gruzii--moshenniku-grozit-do-semi-let-tyurmy-292694131.html

Афера с концертом Стинга в Грузии – мошеннику грозит до семи лет тюрьмы

Афера с концертом Стинга в Грузии – мошеннику грозит до семи лет тюрьмы

Sputnik Грузия

Когда пользователь выбирал конкретный билет и количество билетов, сайт автоматически перенаправлял его на платформу онлайн-платежей, а деньги переводились на... 28.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-28T16:51+0400

2025-03-28T16:51+0400

2025-03-28T16:51+0400

грузия

новости

происшествия

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23757/28/237572830_0:210:2893:1837_1920x0_80_0_0_180572bd222200387c7cd295597a4fac.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Обвиняемому в продаже билетов на якобы концерт британского музыканта Sting в Тбилиси через поддельный сайт грозит до 7 лет тюремного заключения, говорится в сообщении Прокуратуры Грузии. Следствием, проведенным в МВД, установлено, что в августе 2024 года обвиняемый путем несанкционированного изменения и сокрытия компьютерных данных создал поддельный "фишинговый" сайт "bsafest.online", который рекламировал в одной из социальных сетей. Поддельный сайт предлагал пользователям билеты на концерт британского певца Sting в Тбилиси. Когда пользователь выбирал конкретный билет и количество билетов, сайт автоматически перенаправлял его на платформу онлайн-платежей, а деньги переводились на криптокошелек и банковские счета, заранее указанные обвиняемым. Жертвы этого преступного деяния понесли значительный финансовый ущерб. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие уголовного дела в МВД продолжается. Случаи мошенничества в интернете довольно распространены. В Грузии мошенничество является одним из самых распространенных преступлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии