https://sputnik-georgia.ru/20250328/chto-pokazalo-baltiyskoe-turne-eks-prezidenta-gruzii--spiker-parlamenta-292696117.html

Что показало "балтийское турне" экс-президента Грузии – спикер парламента

Что показало "балтийское турне" экс-президента Грузии – спикер парламента

Sputnik Грузия

Действия властей стран Балтии напоминают внешнеполитические подходы Советского Союза, заявил спикер 28.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-28T20:02+0400

2025-03-28T20:02+0400

2025-03-28T20:03+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Турне бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили в страны Балтии выявило проблемное отношение этих стран и европейской бюрократии к Грузии, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Саломе Зурабишвили отправилась в турне по странам Балтии: в Литву, Латвию и Эстонию, вместе с представителями оппозиции Грузии. Об этом стало известно 23 марта. Главная цель поездки – побудить партнеров оказать давление на грузинскую власть, заручиться их поддержкой в вопросе проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных на акциях протеста от 28 ноября 2024 года по сей день. Папуашвили выделил три аспекта, которые показывают проблемное отношение стран Балтии к Грузии: отрицание национального суверенитета, подрывная деятельность против легитимного правительства и создание воображаемого параллельного мира. "Все три аспекта напоминают нам внешнеполитические подходы Советского Союза", – отметил он. По его словам, неоднократно заявлялось, что страны Балтии "поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии", но в реальности эти термины не имеют для них серьезного значения. Кроме того, спикер-парламента отметил, что за последние несколько месяцев все стали свидетелями неудачных попыток высокопоставленных политиков стран Балтии отделить грузинское правительство от грузинского народа. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года.Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.Нападки на власти Грузии участятся после модернизации Deep State – Мдинарадзе>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, латвия, литва, эстония