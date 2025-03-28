https://sputnik-georgia.ru/20250328/chto-pokazalo-baltiyskoe-turne-eks-prezidenta-gruzii--spiker-parlamenta-292696117.html
Что показало "балтийское турне" экс-президента Грузии – спикер парламента
Что показало "балтийское турне" экс-президента Грузии – спикер парламента
Sputnik Грузия
Действия властей стран Балтии напоминают внешнеполитические подходы Советского Союза, заявил спикер 28.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-28T20:02+0400
2025-03-28T20:02+0400
2025-03-28T20:03+0400
политика
новости
грузия
саломе зурабишвили
шалва папуашвили
латвия
литва
эстония
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589768_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f3372be452aa65e8abafd446433285f4.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Турне бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили в страны Балтии выявило проблемное отношение этих стран и европейской бюрократии к Грузии, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Саломе Зурабишвили отправилась в турне по странам Балтии: в Литву, Латвию и Эстонию, вместе с представителями оппозиции Грузии. Об этом стало известно 23 марта. Главная цель поездки – побудить партнеров оказать давление на грузинскую власть, заручиться их поддержкой в вопросе проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных на акциях протеста от 28 ноября 2024 года по сей день. Папуашвили выделил три аспекта, которые показывают проблемное отношение стран Балтии к Грузии: отрицание национального суверенитета, подрывная деятельность против легитимного правительства и создание воображаемого параллельного мира. "Все три аспекта напоминают нам внешнеполитические подходы Советского Союза", – отметил он. По его словам, неоднократно заявлялось, что страны Балтии "поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии", но в реальности эти термины не имеют для них серьезного значения. Кроме того, спикер-парламента отметил, что за последние несколько месяцев все стали свидетелями неудачных попыток высокопоставленных политиков стран Балтии отделить грузинское правительство от грузинского народа. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года.Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.Нападки на власти Грузии участятся после модернизации Deep State – Мдинарадзе>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
латвия
литва
эстония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589768_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_01a0641aa79878a92bcf19a3a0c4a294.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, латвия, литва, эстония
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, латвия, литва, эстония
Что показало "балтийское турне" экс-президента Грузии – спикер парламента
20:02 28.03.2025 (обновлено: 20:03 28.03.2025)
Действия властей стран Балтии напоминают внешнеполитические подходы Советского Союза, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Турне бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили в страны Балтии выявило проблемное отношение этих стран и европейской бюрократии к Грузии, написал председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.
Саломе Зурабишвили отправилась в турне по странам Балтии: в Литву, Латвию и Эстонию, вместе с представителями оппозиции Грузии. Об этом стало известно 23 марта. Главная цель поездки – побудить партнеров оказать давление на грузинскую власть, заручиться их поддержкой в вопросе проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных на акциях протеста от 28 ноября 2024 года по сей день.
"Визит бывшего президента Зурабишвили в постсоветские страны Балтии в последние дни выявил проблемное отношение этих стран и европейской бюрократии к Грузии. Важно, чтобы правительства стран-членов ЕС не следовали прихотям стран Балтии, разорвали этот порочный круг и вернули отношения Грузии и ЕС в правильное русло", – заявил Папуашвили.
Папуашвили выделил три аспекта, которые показывают проблемное отношение стран Балтии к Грузии: отрицание национального суверенитета, подрывная деятельность против легитимного правительства и создание воображаемого параллельного мира.
"Все три аспекта напоминают нам внешнеполитические подходы Советского Союза", – отметил он.
По его словам, неоднократно заявлялось, что страны Балтии "поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии", но в реальности эти термины не имеют для них серьезного значения.
"Каким образом эти страны поддерживают суверенитет Грузии, если они игнорируют право большинства грузинского народа выбирать собственное правительство?" – отметил он.
Кроме того, спикер-парламента отметил, что за последние несколько месяцев все стали свидетелями неудачных попыток высокопоставленных политиков стран Балтии отделить грузинское правительство от грузинского народа.
Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России