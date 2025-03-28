https://sputnik-georgia.ru/20250328/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-292690619.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В феврале 2025 года по сравнению с январем цены на промышленную продукцию выросли на 0,3% 28.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-28T09:01+0400

2025-03-28T09:01+0400

2025-03-28T09:01+0400

экономика

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промышленность

инфляция

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в феврале 2025 года вырос на 6,1% по сравнению с февралем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 4,5%, в том числе цены на продовольствие выросли на 2,3%, а в горнодобывающей промышленности – на 30,1%.В феврале 2025 года по сравнению с январем цены на промышленную продукцию выросли на 0,3%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в феврале на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 9,8%, а в перерабатывающей – на 2,5%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в феврале вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 37,4%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 6,8%, в том числе цены на напитки – на 11,2%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 3,7%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 5,5%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в феврале 2025 года составил 2,4% при целевом показателе 3%. В феврале 2025 года по сравнению с январем уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, промышленность, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат"