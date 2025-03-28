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На востоке Грузии нашли теплицы с марихуаной – задержаны трое

На востоке Грузии нашли теплицы с марихуаной – задержаны трое

Sputnik Грузия

Полицейские в качестве вещественного доказательства изъяли наркотическое средство "сушеная марихуана" в особо крупном размере 28.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-28T18:58+0400

2025-03-28T18:58+0400

2025-03-28T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Трем обвиняемым в незаконном выращивании конопли в теплицах, а также хранении марихуаны в особо крупном размере в регионе Кахети грозит до 12 лет тюремного заключения, говорится в сообщении МВД Грузии. Возраст задержанных 61 год, 43 года, и 40 лет. Последний имеет судимость в прошлом. По информации МВД, полицейские в качестве вещественного доказательства изъяли наркотическое средство "сушеная марихуана" в особо крупном размере в домах и специально оборудованных теплицах обвиняемых. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Грузии: "незаконное выращивание растения, содержащего наркотическое вещество, в особо крупном размере, приобретении и хранении наркотического вещества "марихуана" в крупном и особо крупном размере Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром". Борьба с наркотиками в Грузии: полиция сообщила об аресте четырех человек за два дня >>Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в разы выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение. Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах, и им будет, в том числе, запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах. Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, кахети, мвд грузии, марихуана