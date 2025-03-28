https://sputnik-georgia.ru/20250328/natsdvizhenie-i-ego-satellity-ne-smogut-uchastvovat-v-vyborakh-v-gruzii--deputat-292694472.html

"Нацдвижение" и его сателлиты не смогут участвовать в выборах в Грузии – депутат

"Нацдвижение" и его сателлиты не смогут участвовать в выборах в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Агентурные силы всегда будут действовать в соответствии с указаниями начальников-спонсоров, заявил депутат 28.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-28T17:57+0400

2025-03-28T17:57+0400

2025-03-28T17:57+0400

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грузия

политика

мамука мдинарадзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. "Коллективное "Нацдвижение" не сможет участвовать не только в выборах в органы местного самоуправления, но и в любых выборах, проводимых в Грузии, так как они будут объявлены неконституционными и их деятельность будет запрещена, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них. Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Как отметил Мдинарадзе, на данном этапе уже ясно, что заключение парламентской временной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти "Нацдвижения", которую в свое время основал осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, станет прочной правовой основой для признания этих партий неконституционными. А Конституционный суд в свою очередь примет объективное решение, уверен он. Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили будет расширен >>Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение