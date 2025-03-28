https://sputnik-georgia.ru/20250328/mandat-komissii-po-rassledovaniyu-prestupleniy-pri-vlasti-saakashvili-budet-rasshiren-292691612.html

Мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили будет расширен

Мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили будет расширен

Sputnik Грузия

Во время работы комиссии четко выявилась необходимость расследования действий, связанных с событиями после 2012 года, заявил Мамука Мдинарадзе 28.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-28T11:48+0400

2025-03-28T11:48+0400

2025-03-28T12:26+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Парламентская временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение", займется расследованием преступлений, совершенных не только в период с 2003-го по 2012 год, но и с 2003 года по настоящее время, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. "В связи с этим мы проконсультировались с составом комиссии и для того, чтобы сфера деятельности комиссии не ограничивалась только расследованиями антигосударственных и преступных действий, совершенных до 2012 года, приняли решение расширить ее мандат и, согласно новому постановлению, продлить его на период после 2012 года", – заявил Мдинарадзе. Следственная комиссия в парламенте Грузии преподаст урок будущим властям – депутат>>То есть, по словам Мдинарадзе, речь идет о периоде с 2003 года по настоящее время. Как разъяснил Мдинарадзе, во время работы комиссии четко выявилась необходимость расследования действий, связанных с событиями после 2012 года. Действия представителей агентурной оппозиции за последние годы являются продолжением того, чем они занимались в прошлом, отметил он. Одним словом, даже после 2012 года они совершили множество подобных антигосударственных действий, которые требуют соответствующей правовой оценки и реагирования, заявил он. Чем занимается комиссия Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе, по тем или иным обстоятельствам, в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения">>По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Бездействие может стоить оппозиционеру до года лишения свободы в Грузии>>Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение