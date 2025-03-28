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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в январе

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в январе

Sputnik Грузия

По данным на конец февраля, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 28.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-28T13:58+0400

2025-03-28T13:58+0400

2025-03-28T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в феврале 2025 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 108,11 миллиона лари (0,17%) и на 1 марта текущего года составил 62,58 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 275,56 миллиона лари (0,78%), а в иностранной валюте – снизился на 383,66 миллиарда лари (1,4%).На конец февраля 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,61 миллиарда лари, что на 0,24% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 17,89 миллиарда лари, что на 1,42% меньше, чем в январе.За февраль объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,39%, или 122,98 миллиона лари, и на 1 марта текущего года составил 32,06 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 56,86%, что на 0,54 процентного пункта больше данных на 1 февраля 2025 года.По данным на конец февраля, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,77 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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