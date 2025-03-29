https://sputnik-georgia.ru/20250329/aviakompaniya-edelweiss-svyazhet-tbilisi-s-tsyurikhom-292700771.html

Авиакомпания Edelweiss свяжет Тбилиси с Цюрихом

Авиакомпания Edelweiss свяжет Тбилиси с Цюрихом

Sputnik Грузия

Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы два раза в неделю на самолетах Airbus 320 по вторникам и воскресеньям 29.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-29T15:15+0400

2025-03-29T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Швейцарская авиакомпания Edelweiss Air начнет выполнять прямые регулярные рейсы Цюрих-Тбилиси-Цюрих с 12 апреля 2025 года, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии. Цюрих – совершенно новое направление для авиационного рынка Грузии. Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы два раза в неделю на самолетах Airbus 320 по вторникам и воскресеньям. Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2024 году? >>Агентство гражданской авиации выдало авиакомпании необходимое разрешение на выполнение полетов 20 марта текущего года. Edelweiss Air специализируется на предоставлении туристических направлений тем, кто ищет отдых и путешествия. Выход авиакомпании на грузинский авиационный рынок сделает путешествия между Грузией и Швейцарией более доступными и будет способствовать увеличению туристического потока из Европы. Edelweiss, основанная 29 лет назад, является дочерней компанией Swiss International Airlines, принадлежащей группе Lufthansa. Она летает из базы в Цюрихе в 90 пунктов назначения в Европе и Америке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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