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Авиакомпания Edelweiss свяжет Тбилиси с Цюрихом
Авиакомпания Edelweiss свяжет Тбилиси с Цюрихом
Sputnik Грузия
Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы два раза в неделю на самолетах Airbus 320 по вторникам и воскресеньям 29.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-29T15:15+0400
2025-03-29T15:15+0400
2025-03-29T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Швейцарская авиакомпания Edelweiss Air начнет выполнять прямые регулярные рейсы Цюрих-Тбилиси-Цюрих с 12 апреля 2025 года, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии. Цюрих – совершенно новое направление для авиационного рынка Грузии. Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы два раза в неделю на самолетах Airbus 320 по вторникам и воскресеньям. Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2024 году? >>Агентство гражданской авиации выдало авиакомпании необходимое разрешение на выполнение полетов 20 марта текущего года. Edelweiss Air специализируется на предоставлении туристических направлений тем, кто ищет отдых и путешествия. Выход авиакомпании на грузинский авиационный рынок сделает путешествия между Грузией и Швейцарией более доступными и будет способствовать увеличению туристического потока из Европы. Edelweiss, основанная 29 лет назад, является дочерней компанией Swiss International Airlines, принадлежащей группе Lufthansa. Она летает из базы в Цюрихе в 90 пунктов назначения в Европе и Америке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, туризм, швейцария, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии
грузия, новости, экономика, туризм, швейцария, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии
Авиакомпания Edelweiss свяжет Тбилиси с Цюрихом
Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы два раза в неделю на самолетах Airbus 320 по вторникам и воскресеньям
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Швейцарская авиакомпания Edelweiss Air начнет выполнять прямые регулярные рейсы Цюрих-Тбилиси-Цюрих с 12 апреля 2025 года, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии.
Цюрих – совершенно новое направление для авиационного рынка Грузии.
Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы два раза в неделю на самолетах Airbus 320 по вторникам и воскресеньям.
Агентство гражданской авиации выдало авиакомпании необходимое разрешение на выполнение полетов 20 марта текущего года.
Edelweiss Air специализируется на предоставлении туристических направлений тем, кто ищет отдых и путешествия. Выход авиакомпании на грузинский авиационный рынок сделает путешествия между Грузией и Швейцарией более доступными и будет способствовать увеличению туристического потока из Европы.
Edelweiss, основанная 29 лет назад, является дочерней компанией Swiss International Airlines, принадлежащей группе Lufthansa. Она летает из базы в Цюрихе в 90 пунктов назначения в Европе и Америке.