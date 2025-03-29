https://sputnik-georgia.ru/20250329/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-myanme-dostiglo-1002-chelovek-292701716.html

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1002 человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1002 человек

Sputnik Грузия

Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае 29.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-29T11:48+0400

2025-03-29T11:48+0400

2025-03-29T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на СМИ Мьянмы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, что происходит в мире, мьянма, таиланд, китай, новости, в мире, землетрясение