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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1002 человек
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1002 человек
Sputnik Грузия
Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае 29.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-29T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на СМИ Мьянмы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, что происходит в мире, мьянма, таиланд, китай, новости, в мире, землетрясение
происшествия, что происходит в мире, мьянма, таиланд, китай, новости, в мире, землетрясение

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1002 человек

11:48 29.03.2025 (обновлено: 14:56 29.03.2025)
© AP Photo / Aung Shine OoМощное землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7
Мощное землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7 - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
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Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на СМИ Мьянмы.
© AP Photo / Aung Shine OoМощное землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7
Мощное землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7 - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2025
Мощное землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7
© AP Photo / Aung Shine Oo
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

"По последним данным, опубликованным 29 марта государственными СМИ Мьянмы, в результате мощного землетрясения, произошедшего 28 марта, во всех пострадавших районах страны погибли 1002 человека, 2376 человек получили травмы, множество людей пропали без вести", – говорится в сообщениях.

Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.
© AP Photo / Aung Shine OoМощное землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7
Мощное землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7 - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2025
Мощное землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7
© AP Photo / Aung Shine Oo
Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information TeamМощное землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7
Мощное землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7 - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2025
Мощное землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team
Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести.
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