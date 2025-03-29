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Смертность в Грузии по-прежнему превышает рождаемость
Смертность в Грузии по-прежнему превышает рождаемость
Sputnik Грузия
Рождаемость в Грузии в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократилась на 1,8% 29.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Число родившихся детей в 2024 году составило 39 483, а скончалось 43 971 человек, таким образом, отрицательный прирост населения в стране сохраняется четвертый год, следует из данных Национальной службы статистики "Сакстат". Первый раз отрицательный прирост населения социологи зафиксировали в 2021 году, когда в Грузии наблюдался пик пандемии коронавируса COVID-19. С тех пор тенденция сохраняется. Смертность в Грузии Число скончавшихся в 2024 году выросло по сравнению с 2023 годом на 2,8% и составило 43 971. Наибольшее число смертей зафиксировано в Тбилиси (12 492), Имерети (7 212) и Квемо Картли (4 369). Самая низкая смертность фиксируется в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети (533). Рождаемость в Грузии Рождаемость в Грузии в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократилась на 1,8%. Число родившихся мальчиков в 2024 году составило 20 755, а девочек – 18 728. По числу родившихся детей лидирует Тбилиси, где в 2024 году родилось 14 415 детей, на втором месте – Аджарская АР (4 892 ребенка), а на третьем – Квемо Картли (4 661 ребенок). Самый низкий уровень рождаемости зафиксирован в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где за год родились 237 детей, а также в Мцхета-Мтианети (770 детей) и в регионе Гурия (809 детей). Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость >>При этом только 35,9% детей, рожденных в прошлом году, – первые для родителей. В 2024 году рождаемость первых детей в семьях сократилась на 1,8 процентного пункта по сравнению с 2023 годом, а вот количество третьих и последующих детей в семьях выросло на 3,7%. Средний возраст женщин, рожающих первого ребенка, составляет 27 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, демография, демографическая ситуация в грузии
грузия, новости, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, демография, демографическая ситуация в грузии
Смертность в Грузии по-прежнему превышает рождаемость
Рождаемость в Грузии в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократилась на 1,8%
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Число родившихся детей в 2024 году составило 39 483, а скончалось 43 971 человек, таким образом, отрицательный прирост населения в стране сохраняется четвертый год, следует из данных Национальной службы статистики "Сакстат".
Первый раз отрицательный прирост населения социологи зафиксировали в 2021 году, когда в Грузии наблюдался пик пандемии коронавируса COVID-19. С тех пор тенденция сохраняется.
Число скончавшихся в 2024 году выросло по сравнению с 2023 годом на 2,8% и составило 43 971.
Наибольшее число смертей зафиксировано в Тбилиси (12 492), Имерети (7 212) и Квемо Картли (4 369). Самая низкая смертность фиксируется в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети (533).
Рождаемость в Грузии в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократилась на 1,8%. Число родившихся мальчиков в 2024 году составило 20 755, а девочек – 18 728.
По числу родившихся детей лидирует Тбилиси, где в 2024 году родилось 14 415 детей, на втором месте – Аджарская АР (4 892 ребенка), а на третьем – Квемо Картли (4 661 ребенок).
Самый низкий уровень рождаемости зафиксирован в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где за год родились 237 детей, а также в Мцхета-Мтианети (770 детей) и в регионе Гурия (809 детей).
При этом только 35,9% детей, рожденных в прошлом году, – первые для родителей.
В 2024 году рождаемость первых детей в семьях сократилась на 1,8 процентного пункта по сравнению с 2023 годом, а вот количество третьих и последующих детей в семьях выросло на 3,7%.
Средний возраст женщин, рожающих первого ребенка, составляет 27 лет.