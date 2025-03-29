https://sputnik-georgia.ru/20250329/zapret-natsdvizheniya-ne-povliyaet-na-legitimnost-vyborov--spiker-parlamenta-gruzii-292715552.html
Запрет "Нацдвижения" не повлияет на легитимность выборов – спикер парламента Грузии
Запрет "Нацдвижения" не повлияет на легитимность выборов – спикер парламента Грузии
Sputnik Грузия
Уход "Нацдвижения" с политической арены позитивно скажется на политическом спектре страны, уверен Папуашвили 29.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-29T18:18+0400
2025-03-29T18:18+0400
2025-03-29T18:18+0400
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мамука мдинарадзе
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Легитимность выборов не должна оцениваться участием в них оппозиционной партии "Единство – национальное движение", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В правящей партии ранее заявили, что коллективное "Нацдвижение" не сможет участвовать не только в выборах в органы местного самоуправления, но и в любых выборах, проводимых в Грузии, так как они будут объявлены неконституционными и их деятельность будет запрещена. Боже упаси, чтобы легитимность выборов в Грузии оценивалась тем, участвует ли в них "Национальное движение", добавил он. Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. По его словам, уход "Нацдвижения" с политической арены позитивно скажется на политическом спектре страны. "На самом деле некоторые малые партии потеряли свое лицо. Поэтому отстранение "Национального движения" и его отростков даст политическому ландшафту возможность для появления новых групп. А те, кто существуют сейчас и не запятнали руки преступлениями, получат справедливую конкуренцию, дискуссию, основанную на содержании, и благодаря этому у граждан будет хороший выбор", – отметил Папуашвили. Как заявил ранее лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, на данном этапе уже ясно, что заключение парламентской временной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти "Нацдвижения", которую в свое время основал осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, станет прочной правовой основой для признания этих партий неконституционными. А Конституционный суд, в свою очередь, примет объективное решение, уверен он. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили будет расширен >> Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, шалва папуашвили, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, единое национальное движение
политика, новости, грузия, тбилиси, шалва папуашвили, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, единое национальное движение
Запрет "Нацдвижения" не повлияет на легитимность выборов – спикер парламента Грузии
Уход "Нацдвижения" с политической арены позитивно скажется на политическом спектре страны, уверен Папуашвили
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Легитимность выборов не должна оцениваться участием в них оппозиционной партии "Единство – национальное движение", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В правящей партии ранее заявили, что коллективное "Нацдвижение" не сможет участвовать не только в выборах в органы местного самоуправления, но и в любых выборах, проводимых в Грузии, так как они будут объявлены неконституционными и их деятельность будет запрещена.
"Выборы без "Национального движения" будут самыми демократичными выборами. Именно "Национальное движение", его образования являются теми, кто сегодня отравляет демократию и демократические выборы", – сказал Папуашвили.
Боже упаси, чтобы легитимность выборов в Грузии оценивалась тем, участвует ли в них "Национальное движение", добавил он.
Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва.
По его словам, уход "Нацдвижения" с политической арены позитивно скажется на политическом спектре страны.
"На самом деле некоторые малые партии потеряли свое лицо. Поэтому отстранение "Национального движения" и его отростков даст политическому ландшафту возможность для появления новых групп. А те, кто существуют сейчас и не запятнали руки преступлениями, получат справедливую конкуренцию, дискуссию, основанную на содержании, и благодаря этому у граждан будет хороший выбор", – отметил Папуашвили.
Как заявил ранее лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, на данном этапе уже ясно, что заключение парламентской временной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти "Нацдвижения", которую в свое время основал осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, станет прочной правовой основой для признания этих партий неконституционными. А Конституционный суд, в свою очередь, примет объективное решение, уверен он.
Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них.
"Грузинская мечта" и "Нацдвижение"
"Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года.
До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей.
За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением".
Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения".
В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам.
Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.