Страшное землетрясение в Мьянме: фото с места катастрофы
Власти Мьянмы сообщают, что подтверждена гибель 1 644 человек и есть данные о более 3 400 пострадавших
Власти Мьянмы сообщают, что подтверждена гибель 1 644 человек и есть данные о более 3 400 пострадавших
Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли в Мьянме в пятницу, 28 марта
Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли в Мьянме в пятницу, 28 марта
По данным USGS, первое, более сильное землетрясение на глубине 10 км произошло в пятницу днем в центральной части Мьянмы около 12:50 по местному времени
По данным USGS, первое, более сильное землетрясение на глубине 10 км произошло в пятницу днем в центральной части Мьянмы около 12:50 по местному времени
Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут
Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут
По данным местных властей, причиненный стране ущерб огромен
По данным местных властей, причиненный стране ущерб огромен
Многие дома были полностью разрушены подземными толчками
Многие дома были полностью разрушены подземными толчками
Эпицентр землетрясения находился в 16 км к северо-западу от населенного пункта Сагайн
Эпицентр землетрясения находился в 16 км к северо-западу от населенного пункта Сагайн
Сагайн находится близ города Мандалай, второго по величине в стране с населением 1,2 млн человек
Сагайн находится близ города Мандалай, второго по величине в стране с населением 1,2 млн человек
Этот район расположен примерно в 100 км к северу от столицы Мьянмы Нейпьидо
Этот район расположен примерно в 100 км к северу от столицы Мьянмы Нейпьидо
Подземные толчки ощущались также в Таиланде и Китае
Подземные толчки ощущались также в Таиланде и Китае
Разрушены не только здания, но и множество дорог, в том числе главных автотрасс
Разрушены не только здания, но и множество дорог, в том числе главных автотрасс
"Пострадавших становится все больше. У нас не хватает врачей и медсестер", – передают СМИ слова местных медиков
"Пострадавших становится все больше. У нас не хватает врачей и медсестер", – передают СМИ слова местных медиков
Как говорят очевидцы, подземные толчки были долгими и ощущались в течение нескольких минут
Как говорят очевидцы, подземные толчки были долгими и ощущались в течение нескольких минут
Полностью разрушенная землетрясением пагода
Полностью разрушенная землетрясением пагода
На месте стихийного бедствия беспрерывно ведутся спасательные работы
На месте стихийного бедствия беспрерывно ведутся спасательные работы
Людей продолжают искать под обломками зданий
Людей продолжают искать под обломками зданий
Помощь Мьянме пообещали США, ЕС и АСЕАН, а также Индия, Китай и Россия, уже направившие в страну группы спасателей и медиков
Помощь Мьянме пообещали США, ЕС и АСЕАН, а также Индия, Китай и Россия, уже направившие в страну группы спасателей и медиков