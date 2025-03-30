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Страшное землетрясение в Мьянме: фото с места катастрофы
Страшное землетрясение в Мьянме: фото с места катастрофы
Sputnik Грузия
Более 1 600 человек погибли и около 3 500 пострадали в результате сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло в пятницу. Смотрите в фотоленте снимки с... 30.03.2025, Sputnik Грузия
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Магнитуда землетрясения составила 7,7. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Китае и Таиланде.
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фотоленты, мультимедиа, землетрясение, стихийное бедствие, мьянма, азия, фото
фотоленты, мультимедиа, землетрясение, стихийное бедствие, мьянма, азия, фото

Страшное землетрясение в Мьянме: фото с места катастрофы

10:11 30.03.2025 (обновлено: 10:45 30.03.2025)
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Более 1 600 человек погибли и около 3 500 пострадали в результате сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло в пятницу. Смотрите в фотоленте снимки с места катастрофы
Магнитуда землетрясения составила 7,7. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Китае и Таиланде.
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти Мьянмы сообщают, что подтверждена гибель 1 644 человек и есть данные о более 3 400 пострадавших

Власти Мьянмы сообщают, что подтверждена гибель 1 644 человек и есть данные о более 3 400 пострадавших - Sputnik Грузия
1/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти Мьянмы сообщают, что подтверждена гибель 1 644 человек и есть данные о более 3 400 пострадавших

© photo : 央视新闻

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли в Мьянме в пятницу, 28 марта

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли в Мьянме в пятницу, 28 марта - Sputnik Грузия
2/17
© photo : 央视新闻

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли в Мьянме в пятницу, 28 марта

© AP Photo / Aung Shine Oo

По данным USGS, первое, более сильное землетрясение на глубине 10 км произошло в пятницу днем ​​в центральной части Мьянмы около 12:50 по местному времени

По данным USGS, первое, более сильное землетрясение на глубине 10 км произошло в пятницу днем ​​в центральной части Мьянмы около 12:50 по местному времени - Sputnik Грузия
3/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

По данным USGS, первое, более сильное землетрясение на глубине 10 км произошло в пятницу днем ​​в центральной части Мьянмы около 12:50 по местному времени

© AP Photo / Aung Shine Oo

Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут

Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут - Sputnik Грузия
4/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут

© AP Photo / Aung Shine Oo

По данным местных властей, причиненный стране ущерб огромен

По данным местных властей, причиненный стране ущерб огромен - Sputnik Грузия
5/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

По данным местных властей, причиненный стране ущерб огромен

© AP Photo / Aung Shine Oo

Многие дома были полностью разрушены подземными толчками

Многие дома были полностью разрушены подземными толчками - Sputnik Грузия
6/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

Многие дома были полностью разрушены подземными толчками

© AP Photo / Aung Shine Oo

Эпицентр землетрясения находился в 16 км к северо-западу от населенного пункта Сагайн

Эпицентр землетрясения находился в 16 км к северо-западу от населенного пункта Сагайн - Sputnik Грузия
7/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

Эпицентр землетрясения находился в 16 км к северо-западу от населенного пункта Сагайн

© AP Photo / Aung Shine Oo

Сагайн находится близ города Мандалай, второго по величине в стране с населением 1,2 млн человек

Сагайн находится близ города Мандалай, второго по величине в стране с населением 1,2 млн человек - Sputnik Грузия
8/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

Сагайн находится близ города Мандалай, второго по величине в стране с населением 1,2 млн человек

© AP Photo / Aung Shine Oo

Этот район расположен примерно в 100 км к северу от столицы Мьянмы Нейпьидо

Этот район расположен примерно в 100 км к северу от столицы Мьянмы Нейпьидо - Sputnik Грузия
9/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

Этот район расположен примерно в 100 км к северу от столицы Мьянмы Нейпьидо

© AP Photo / Aung Shine Oo

Подземные толчки ощущались также в Таиланде и Китае

Подземные толчки ощущались также в Таиланде и Китае - Sputnik Грузия
10/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

Подземные толчки ощущались также в Таиланде и Китае

© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team

Разрушены не только здания, но и множество дорог, в том числе главных автотрасс

Разрушены не только здания, но и множество дорог, в том числе главных автотрасс - Sputnik Грузия
11/17
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team

Разрушены не только здания, но и множество дорог, в том числе главных автотрасс

© AP Photo / Aung Shine Oo

"Пострадавших становится все больше. У нас не хватает врачей и медсестер", – передают СМИ слова местных медиков

&quot;Пострадавших становится все больше. У нас не хватает врачей и медсестер&quot;, – передают СМИ слова местных медиков - Sputnik Грузия
12/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

"Пострадавших становится все больше. У нас не хватает врачей и медсестер", – передают СМИ слова местных медиков

© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team

Как говорят очевидцы, подземные толчки были долгими и ощущались в течение нескольких минут

Как говорят очевидцы, подземные толчки были долгими и ощущались в течение нескольких минут - Sputnik Грузия
13/17
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team

Как говорят очевидцы, подземные толчки были долгими и ощущались в течение нескольких минут

© AP Photo / Aung Shine Oo

Полностью разрушенная землетрясением пагода

Полностью разрушенная землетрясением пагода - Sputnik Грузия
14/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

Полностью разрушенная землетрясением пагода

© AP Photo / Aung Shine Oo

На месте стихийного бедствия беспрерывно ведутся спасательные работы

На месте стихийного бедствия беспрерывно ведутся спасательные работы - Sputnik Грузия
15/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

На месте стихийного бедствия беспрерывно ведутся спасательные работы

© AP Photo / Aung Shine Oo

Людей продолжают искать под обломками зданий

Людей продолжают искать под обломками зданий - Sputnik Грузия
16/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

Людей продолжают искать под обломками зданий

© AP Photo / Aung Shine Oo

Помощь Мьянме пообещали США, ЕС и АСЕАН, а также Индия, Китай и Россия, уже направившие в страну группы спасателей и медиков

Помощь Мьянме пообещали США, ЕС и АСЕАН, а также Индия, Китай и Россия, уже направившие в страну группы спасателей и медиков - Sputnik Грузия
17/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

Помощь Мьянме пообещали США, ЕС и АСЕАН, а также Индия, Китай и Россия, уже направившие в страну группы спасателей и медиков

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