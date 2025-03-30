https://sputnik-georgia.ru/20250330/strashnoe-zemletryasenie-v-myanme-foto-s-mesta-katastrofy-292718107.html

Страшное землетрясение в Мьянме: фото с места катастрофы

Страшное землетрясение в Мьянме: фото с места катастрофы

Sputnik Грузия

Более 1 600 человек погибли и около 3 500 пострадали в результате сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло в пятницу. Смотрите в фотоленте снимки с... 30.03.2025, Sputnik Грузия

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Магнитуда землетрясения составила 7,7. Подземные толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Китае и Таиланде.

мьянма

азия

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фотоленты, мультимедиа, землетрясение, стихийное бедствие, мьянма, азия, фото