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Неоколониальная сделка – соглашение по добыче ресурсов между США и Украиной
Неоколониальная сделка – соглашение по добыче ресурсов между США и Украиной
Sputnik Грузия
По мнению аналитика Марка Чемпиона, предлагаемое Вашингтоном соглашение напоминает неоколониальную политику Бельгии в Африке 31.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион считает, что соглашение по добыче ресурсов, которое США хотят заключить с Украиной, сравнимо с колониальной эксплуатацией Бельгией территории современной Демократической Республики Конго (ДРК) в XIX веке, сообщает РИА Новости.Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения между США и Украиной в сфере ископаемых предусматривает возврат Киевом всех средств, полученных в рамках американской помощи. Отмечается, что документ пересекает практически все ранее согласованные "красные линии" между Киевом и Вашингтоном, ограничивает суверенитет Украины, противоречит ее будущему вступлению в ЕС и обязывает выплатить США всю предыдущую помощь, ранее считавшуюся безвозвратной. По мнению украинских журналистов, такое решение может создать прецедент, вслед за которым другие доноры киевского режима также могут потребовать возврата своих инвестиций.Независимое государство Конго (НГК) – территория в бассейне реки Конго, которая находилась в персональном владении бельгийского короля Леопольда II в период с 1885 по 1908 год. Леопольда II критикуют за геноцид местного населения в Конго в XIX веке. Историки предполагают, что в эпоху Леопольда II в Конго погибли порядка десяти миллионов человек. При желании Трамп может остаться у власти до 2037 года>>Колонизаторы принуждали африканцев поставлять каучук и слоновую кость. В 1900-х годах Леопольд II был вынужден отказаться от прав суверена, в ноябре 1908 года НГК было преобразовано в бельгийскую колонию - Бельгийское Конго, которая обрела независимость 30 июня 1960 года и стала Республикой Конго. В августе 1964 года страна была названа Демократической Республикой Конго. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины, россия
Неоколониальная сделка – соглашение по добыче ресурсов между США и Украиной
12:26 31.03.2025 (обновлено: 12:59 31.03.2025)
По мнению аналитика Марка Чемпиона, предлагаемое Вашингтоном соглашение напоминает неоколониальную политику Бельгии в Африке
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik.
Колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион считает, что соглашение по добыче ресурсов, которое США хотят заключить с Украиной, сравнимо с колониальной эксплуатацией Бельгией территории современной Демократической Республики Конго (ДРК) в XIX веке, сообщает РИА Новости
.
Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения между США и Украиной в сфере ископаемых предусматривает возврат Киевом всех средств, полученных в рамках американской помощи. Отмечается, что документ пересекает практически все ранее согласованные "красные линии" между Киевом и Вашингтоном, ограничивает суверенитет Украины, противоречит ее будущему вступлению в ЕС и обязывает выплатить США всю предыдущую помощь, ранее считавшуюся безвозвратной. По мнению украинских журналистов, такое решение может создать прецедент, вслед за которым другие доноры киевского режима также могут потребовать возврата своих инвестиций.
"Тем временем администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа использует момент наибольшей зависимости Киева, чтобы навязать контракт на добычу ресурсов. Недавно эта сделка была пересмотрена в форме, достойной эксплуатации Конго Бельгией в XIX веке, при этом Украине не было предоставлено никаких гарантий безопасности", – пишет Чемпион.
Независимое государство Конго (НГК) – территория в бассейне реки Конго, которая находилась в персональном владении бельгийского короля Леопольда II в период с 1885 по 1908 год. Леопольда II критикуют за геноцид местного населения в Конго в XIX веке. Историки предполагают, что в эпоху Леопольда II в Конго погибли порядка десяти миллионов человек.
Колонизаторы принуждали африканцев поставлять каучук и слоновую кость. В 1900-х годах Леопольд II был вынужден отказаться от прав суверена, в ноябре 1908 года НГК было преобразовано в бельгийскую колонию - Бельгийское Конго, которая обрела независимость 30 июня 1960 года и стала Республикой Конго. В августе 1964 года страна была названа Демократической Республикой Конго.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.