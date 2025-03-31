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Почему важно сотрудничество Грузии с Китаем – депутат

Почему важно сотрудничество Грузии с Китаем – депутат

Sputnik Грузия

Грузия не должна упускать возможности, которые могут предоставить грузино-китайские отношения, заявил депутат 31.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-31T21:31+0400

2025-03-31T21:31+0400

2025-03-31T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Китай является одним из сильнейших игроков в мире, поэтому Грузия должна воспользоваться возможностями, которые могут предоставить грузино-китайские отношения, заявил председатель Комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили в эфире "Первого канала". Китай – один из крупнейших торговых партнеров Грузии, и торговля между двумя странами постоянно растет. Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, что на 16,7% больше, по сравнению с 2023 годом. По его словам, важно развивать торговлю с Китаем по многим направлениям, параллельно с сохранением и еще большим развитием отношений и взаимодействия с западными финансовыми институтами. "Параллельно с этим, будь то Китай, страны Центральной Азии или Персидского залива, у нас будет сотрудничество в банковской сфере, с учетом того, что Китай является вторым по величине экономическим игроком в мире, и предполагается, что он останется вторым, если не первым, что, конечно, важно для нас в этих банковских отношениях", – заявил он. Депутат отметил, что грузинский рынок открыт для всех крупных игроков, поскольку он по-прежнему важен для государства. Одним из приоритетов правительства являются отношения с западным бизнесом, и в этом отношении никаких вопросов не возникает.Теперь и на уровне Центробанков: сотрудничество Грузии и Китая расширяется >> "Мы будем поддерживать эти тесные отношения и по возможности еще больше углублять наши отношения с западными финансовыми институтами", – сказал он. По словам Махашвили, для грузинского правительства важно развивать ту большую функцию, которая подразумевает то, что Грузия является главной частью большого торгового пути, соединяющего Запад и Восток. Махашвили отметил, что неотъемлемой частью этого развития является развитие банковского сектора, чтобы торговцы и бизнесы, участвующие в торговом коридоре, имели легкий доступ как на Запад, так и на Восток. Кроме того, это будет важно для бизнеса, поскольку у него появится возможность расширить свою деятельность, это также окажет положительное влияние на население, поскольку создаст большую конкуренцию на грузинском рынке. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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