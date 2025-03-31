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Символ единства и национального достоинства – президент Грузии о референдуме 1991 года
Символ единства и национального достоинства – президент Грузии о референдуме 1991 года
Sputnik Грузия
Это был исторический шаг на пути многовековой мечты Грузии – восстановления и строительства свободного и независимого государства, который определил будущее... 31.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-31T14:04+0400
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2025-03-31T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Сегодня одна из важнейших дат в новейшей истории Грузии, это символ единства и национального достоинства, который напоминает о том, что государственная независимость – самое ценное достижение, говорится в заявлении президента Грузии Михаила Кавелашвили. Грузия независима, как никогда – премьер >>В этот день в 1991 году в Грузии состоялся всенародный референдум, на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%. Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии. По словам президента, это был исторический шаг на пути многовековой мечты Грузии – восстановления и строительства свободного и независимого государства, который определил будущее нашей страны. "Сегодня мы отмечаем одну из важнейших дат в новейшей истории Грузии – день проведения референдума о восстановлении независимости нашей страны. 31 марта 1991 года на вопрос референдума: "Согласны ли вы восстановить государственную независимость Грузии на основе акта от 26 мая 1918 года?" – грузинский народ дал единодушное и четкое согласие", – сказано в заявлении. Примечательно, что главной фигурой в этом историческом процессе был первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, которому сегодня исполнилось бы 86 лет, отметил Кавелашвили. История первого президента Грузии Звиад Гамсахурдиа – сын известного грузинского писателя Константина Гамсахурдиа. Он был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года и продержался на этом посту чуть меньше года. Гамсахурдиа сместили с поста президента в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название "тбилисская война". В течение года Гамсахурдиа жил в изгнании – сначала в Азербайджане, потом в Армении, а после в российской Чечне. Осенью 1993 года он вернулся в Грузию, где 31 декабря того же года скончался при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети). Согласно официальной версии властей Грузии по итогам проведенного расследования, он покончил с собой. В феврале 1994 года тело Гамсахурдиа, захороненное в селе Дзвели Хибула, по требованию семьи вывезли в Грозный и захоронили у главной площади города. Затем, после боевых действий в Чечне, могила была утеряна и обнаружена лишь в 2007 году. Судмедэкспертизу останков первого президента Грузии провели в Ростове-на-Дону. В марте 2007 года останки Гамсахурдиа вывезли из Чечни и торжественно перезахоронили в Грузии на территории Мтацминдского пантеона писателей и общественных деятелей в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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звиад гамсахурдия, константин гамсахурдия, михаил кавелашвили, дзвели хибула, тбилиси, чечня, грузия, новости, политика
звиад гамсахурдия, константин гамсахурдия, михаил кавелашвили, дзвели хибула, тбилиси, чечня, грузия, новости, политика
Символ единства и национального достоинства – президент Грузии о референдуме 1991 года
Это был исторический шаг на пути многовековой мечты Грузии – восстановления и строительства свободного и независимого государства, который определил будущее нашей страны, заявил Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Сегодня одна из важнейших дат в новейшей истории Грузии, это символ единства и национального достоинства, который напоминает о том, что государственная независимость – самое ценное достижение, говорится в заявлении президента Грузии Михаила Кавелашвили.
В этот день в 1991 году в Грузии состоялся всенародный референдум, на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%. Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии.
"31 марта – символ единства и национального достоинства нашей родины. Этот день напоминает нам о том, что государственная независимость – самое ценное достижение, а ее защита – ежедневная ответственность каждого из нас. Грузия продолжает неуклонно двигаться по пути укрепления независимости и суверенитета", – говорится в заявлении Кавелашвили.
По словам президента, это был исторический шаг на пути многовековой мечты Грузии – восстановления и строительства свободного и независимого государства, который определил будущее нашей страны.
"Сегодня мы отмечаем одну из важнейших дат в новейшей истории Грузии – день проведения референдума о восстановлении независимости нашей страны. 31 марта 1991 года на вопрос референдума: "Согласны ли вы восстановить государственную независимость Грузии на основе акта от 26 мая 1918 года?" – грузинский народ дал единодушное и четкое согласие", – сказано в заявлении.
Примечательно, что главной фигурой в этом историческом процессе был первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, которому сегодня исполнилось бы 86 лет, отметил Кавелашвили.
История первого президента Грузии
Звиад Гамсахурдиа – сын известного грузинского писателя Константина Гамсахурдиа. Он был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года и продержался на этом посту чуть меньше года. Гамсахурдиа сместили с поста президента в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название "тбилисская война".
В течение года Гамсахурдиа жил в изгнании – сначала в Азербайджане, потом в Армении, а после в российской Чечне.
Осенью 1993 года он вернулся в Грузию, где 31 декабря того же года скончался при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети).
Согласно официальной версии властей Грузии по итогам проведенного расследования, он покончил с собой.
В феврале 1994 года тело Гамсахурдиа, захороненное в селе Дзвели Хибула, по требованию семьи вывезли в Грозный и захоронили у главной площади города. Затем, после боевых действий в Чечне, могила была утеряна и обнаружена лишь в 2007 году. Судмедэкспертизу останков первого президента Грузии провели в Ростове-на-Дону.
В марте 2007 года останки Гамсахурдиа вывезли из Чечни и торжественно перезахоронили в Грузии на территории Мтацминдского пантеона писателей и общественных деятелей в Тбилиси.