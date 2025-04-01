https://sputnik-georgia.ru/20250401/elene-khoshtariya-nikto-ne-pytal--kaladze-292752286.html

Элене Хоштария никто не пытал – Каладзе

Элене Хоштария никто не пытал – Каладзе

Sputnik Грузия

Оппозиционный политик заявила, что полиция заставила ее полностью обнажиться при досмотре, а также ей нанесли физическое оскорбление 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T19:37+0400

2025-04-01T19:37+0400

2025-04-01T19:37+0400

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каха каладзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Разговоры о пытках во время задержания одного из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Элене Хоштария являются политическими спекуляциями, так как ее никто не пытал, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе журналистам. Хоштария была задержана 28 марта за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции. В письме из изолятора, которое распространилось в соцсетях, она обвинила полицию в том, что ее заставили полностью обнажиться при досмотре, а также нанесли ей физическое оскорбление. МВД обвинения сразу же опровергло и выразило готовность предоставить видеозаписи Хоштария из изолятора с ее согласия, однако она отказалась. По словам мэра Тбилиси, сегодня эти политики могут выступать под разными именами, но тогда они были едины и представляли бывшую правящую партию "Единое национальное движение". МВД Грузии задержало Хоштария за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции на акции протеста у здания парламента в Тбилиси 28 марта. На данный момент Элене Хоштария уже находится на свободе. Суд по ее делу пройдет позже.В ответ на предложение МВД распространить кадры из изолятора Хоштария заявила, что не собирается сотрудничать с ведомством, также как с судом, парламентом и комиссиями. По ее словам, эти госструктуры нелегитимны. Хоштария, как и ряд других оппозиционных политиков, не признает результаты парламентских выборов 26 октября 2024 года, требуя проведения новых.Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Нарушение прав оппозиционера: МВД Грузии ответило на обвинения>>В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, элене хоштария, каха каладзе, единое национальное движение