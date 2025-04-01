https://sputnik-georgia.ru/20250401/eto-fiasko-deputat-o-vystuplenii-eks-prezidenta-gruzii-na-aktsii-protesta-292747379.html

Это фиаско! Депутат о выступлении экс-президента Грузии на акции протеста

Это фиаско! Депутат о выступлении экс-президента Грузии на акции протеста

Sputnik Грузия

У "радикальной оппозиции" в Грузии нет плана, свидетельством чему стало выступление экс-президента Саломе Зурабишвили, заявила Нино Цилосани 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T12:51+0400

2025-04-01T12:51+0400

2025-04-01T15:33+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Выступление бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили перед участниками акции протеста в Тбилиси – это самое большое поражение, которое могли потерпеть представители "радикальной оппозиции", заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Нино Цилосани. Акция протеста прошла накануне на проспекте Руставели, где Зурабишвили обратилась к протестующим и лидерам оппозиции со сцены перед зданием парламента. Зурабишвили выступила с речью на фоне баннеров c изображением осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, что вызвало недовольство части протестующих. Ее речь сопровождалась свистом и криками демонстрантов. Именно это является истинным лицом этих акций и всех протестов в целом, добавила Цилосани. При этом, как отметила депутат, реакция участников акции на выступление Зурабишвили, а также выраженное в соцсети недовольство относительно организационной части и т.д., указывают на то, что за "радикалами" стоит группа обиженных людей. Во время выступления Зурабишвили заявила, что при участии проевропейского политического спектра будет создана платформа противостояния. По ее словам, главный принцип платформы заключается в том, что она открыта для всех проевропейских партий и групп, которые разделяют требования протеста. Инициатива Зурабишвили подверглась критике со стороны части оппозиционного спектра в социальной сети. Непонятной назвали ее инициативу и в правящей партии.Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти". Акции в ТбилисиВ Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Обстрел парламента Грузии пиротехникой – глава парламента ждет реакции посольств>>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , единое национальное движение